Saras SpA est une société basée en Italie et active dans le secteur de l'énergie. La société exploite des raffineries en Europe. Les activités de la société sont divisées en cinq segments. Le segment Raffinage raffine le pétrole brut en produits pétroliers à la raffinerie de Sarroch. Le segment Marketing concentre ses activités sur la vente en gros de produits pétroliers destinés aux clients de petite taille, aux clients hors réseau et aux compagnies pétrolières, ainsi qu'aux opérateurs tiers et aux stations-service, supermarchés et revendeurs appartenant à la société. Le secteur de la production d'énergie, à travers Sarlux Srl, se concentre sur la vente d'électricité située dans le complexe industriel de Sarroch. Le secteur éolien, par l'intermédiaire de Sardeolica Srl, englobe la production d'électricité à partir de sources renouvelables dans le parc éolien d'Ulassai. Le segment Autres comprend la protection de l'environnement, les systèmes de mesure, l'efficacité industrielle et les services d'économie d'énergie.