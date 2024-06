(Alliance News) - Saras Spa a annoncé mardi que Varas Spa, un véhicule de Vitol BV, a achevé l'achat de la totalité de la participation de 35,0 % de la famille Moratti dans Saras.

Vitol détient donc désormais 45,5 % du capital de Saras. Après la clôture de la transaction, Varas lancera une offre publique d'achat obligatoire pour les actions non détenues par Saras.

Par ailleurs, dans le cadre de la clôture de la transaction, Angelo Moratti, Angelomario Moratti, Gabriele Moratti et Giovanni Moratti ont démissionné de leurs fonctions de membres du conseil d'administration avec effet immédiat.

Le conseil d'administration a donc coopté quatre nouveaux administrateurs : Thomas Baker, Clive Christison, Dat Duong et Ciprea Scolari, tous membres non exécutifs et représentants de Vitol.

Massimo Moratti a donc renoncé à ses pouvoirs opérationnels, mais restera président de Saras jusqu'au règlement de l'offre.

Le conseil d'administration a également approuvé la nomination de Franco Balsamo au poste de directeur général.

"Pour moi, mes enfants, mes petits-enfants et ma famille, c'est un moment chargé d'émotion, lié à notre longue et heureuse histoire commune, mais que nous vivons avec la certitude que l'arrivée d'un acteur majeur du secteur de l'énergie comme Vitol garantira un grand avenir à l'entreprise, à ses employés et à la communauté locale", a déclaré Massimo Moratti.

Russell Hardy, PDG de Vitol, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir franchi cette étape importante. Nous sommes impatients de partager notre expérience et de travailler avec l'équipe de direction locale sur ce nouveau chapitre de Saras. Nous sommes conscients de nos responsabilités, tant à l'égard de la société que de ses parties prenantes, et nous restons déterminés à investir dans l'avenir de Saras".

Saras est en hausse de 0,3 % à 1,63 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

