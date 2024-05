(Alliance News) - Saras Spa a annoncé mardi un bénéfice net de 77,4 millions d'euros au premier trimestre de l'année, en baisse par rapport aux 139,1 millions d'euros enregistrés à la même période de l'année précédente.

Les revenus se sont élevés à 3,03 milliards d'euros, contre 3,47 milliards d'euros au cours des trois premiers mois de 2023. Cette baisse, explique la société dans une note, "est due à la modification des conditions du scénario entre les deux périodes". En termes de production industrielle, Saras a souligné que les principales variables de production étaient conformes aux valeurs enregistrées en 2023.

Plus précisément, le traitement des raffineries au 1er trimestre était de 25,1 millions de barils contre 24,9 millions de barils au 1er trimestre 2023, et la production d'énergie non renouvelable était de 1 114 GWh contre 1 089 GWh au 1er trimestre 2023.

L'Ebitda a chuté à 177,5 millions d'euros, contre 246,4 millions d'euros. La variation négative "est principalement attribuable aux conditions de scénario moins favorables caractérisées par une diminution des cracks du diesel et de l'essence, une augmentation du prix du Brent et une réduction des rabais pour les pétroles lourds et à haute teneur en soufre", indique le communiqué.

L'Ebit a chuté à 128,1 millions d'euros, contre 200,0 millions d'euros au 31 mars 2023.

Outre les raisons qui ont eu un impact négatif sur l'Ebitda, la baisse du bénéfice est également due à "l'impact négatif net des produits et charges financiers en raison de l'augmentation des taux d'intérêt et de l'effet négatif des fluctuations des taux de change, ainsi qu'à la baisse des impôts en raison de la réduction du revenu imposable", a expliqué la société dans une note.

La position financière nette est positive à 138,7 millions d'euros, contre 202,7 millions d'euros au 31 décembre 2023.

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 31,0 millions d'euros, en baisse par rapport aux niveaux du premier trimestre 2023, où elles s'élevaient à 41,1 millions d'euros. Cette baisse est attribuable au segment industriel et marketing et s'explique par la comparaison avec une période d'importantes activités de redressement en 2023.

En marge de la réunion du conseil d'administration, le président Massimo Moratti a déclaré : " Le premier trimestre s'est achevé sur des résultats très solides grâce à un scénario positif, les cracks des principaux produits étant supérieurs aux moyennes historiques, bien qu'inférieurs aux niveaux du premier trimestre 2023. La performance des raffineries a été bonne, capturant l'environnement de marché favorable. Les perspectives pour 2024 restent constructives."

"En ce qui concerne la transaction avec Vitol annoncée en février dernier, le processus d'autorisation se poursuit. Nous attendons maintenant les autorisations au titre des réglementations de l'Union européenne sur les subventions étrangères et les ententes", a conclu M. Moratti.

Saras se négocie à parité à 1,77 EUR par action.

