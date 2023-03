Saras clôture l'exercice 2022 avec un bénéfice record et un retour des dividendes

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Saras Spa a approuvé mercredi les états financiers consolidés au 31 décembre, qui se terminent avec un bénéfice net déclaré de 416,9 millions d'euros, contre 9,3 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a proposé un dividende de 0,19 euro par action pour l'exercice 2022.

Le chiffre d'affaires du groupe en 2022 s'est élevé à 15,8 milliards d'euros, contre 8,6 milliards d'euros pour l'exercice précédent. "L'augmentation significative est liée à la fois au changement des conditions du scénario et à l'augmentation des volumes produits et vendus entre les deux périodes", peut-on lire dans la note de l'entreprise.

L'Ebitda s'est élevé à 1,17 milliard d'EUR, contre 277,1 milliards d'EUR pour l'exercice 2021. Cette évolution positive est principalement due à l'amélioration des conditions du scénario qui, comme indiqué, a bénéficié d'une forte appréciation des prix du diesel et de l'essence, ainsi que d'une appréciation du dollar par rapport à l'euro.

La position financière nette au 31 décembre 2022 - avant les effets de l'application de la norme IFRS 16 - était positive de 269 millions d'euros, contre une position négative de 453 millions d'euros déclarée au 31 décembre 2021.

"Ces résultats, associés à un scénario de marché qui, malgré l'incertitude, semble toujours favorable à court et à moyen terme, et à la flexibilité de notre modèle d'entreprise, constituent la base idéale pour développer une stratégie capable de tirer le meilleur parti des opportunités de marché que nous voyons à la fois dans les sources traditionnelles et dans la transition énergétique mondiale. Nous sommes convaincus que cette voie assurera la croissance durable de l'entreprise dans le temps, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes", a commenté le président de la société, Massimo Moratti.

Mercredi, Saras s'est échangée dans le rouge de 7,4 % à 1,29 EUR par action.

