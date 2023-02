Saras et BofA clarifient l'opération de collar financé

(Alliance News) - Après les nouvelles données par Saras Spa sur la transaction de collar financé entre ACM Spa et Bank of Amercia, vient une note de clarification à la fois du fonds et d'Angelo Moratti.

"L'opération de collar financée en question entre Angel Capital Management Spa et BofA Securities Europe SA est de la nature d'une opération de financement, avec l'octroi d'un versement en espèces de BofASE à ACM sous forme de prêt portant intérêt et d'un dérivé de collar, à des fins de couverture, portant sur un maximum de 47,6 millions d'actions ordinaires de Saras Spa. Le 1er février 2023, BofASE - en totale autonomie par rapport à ACM - a réalisé une opération de book building accélérée portant sur des actions Saras dans le but de couvrir la position longue prise dans le cadre du collar", a déclaré BofA.

Qui a ajouté : "Aux fins de l'EBA, BofASE, représentée par BofASE auprès d'ACM, a eu recours à un prêt de titres avec des tiers, sans aucune implication directe ou indirecte d'ACM. D'après ce qui a également été représenté par BofASE à ACM, les actions de Saras ont été vendues par BofASE dans le cadre d'ABB à un prix de placement de 1,54 euro par action".

Angelo Moratti, Président Exécutif d'ACM a déclaré : "Comme déjà indiqué par ACM, la signature d'un accord de prêt et d'un collar financé avec BofASE sont fonctionnels à la poursuite de la stratégie d'investissement qu'ACM poursuit depuis des années. ACM et moi-même continuons à avoir une confiance totale dans Saras et ses perspectives ; pour preuve, ACM n'a pas vendu une seule action Saras, et les options dans le cadre de l'accord de collar financé prévoient un règlement en espèces en règle générale, sans préjudice de la possibilité pour ACM d'opter pour une livraison des actions lors de l'exercice des options".

" ACM, en plus de rester propriétaire des actions nanties dans le cadre de la transaction conclue avec BofASE, conserve le droit de vote sur celles-ci, sauf en cas de mise en œuvre de la garantie. Avec la conclusion de ces contrats avec BofASE, ACM n'a donc pas mis en place de stratégie de désengagement vis-à-vis de Saras".

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.