(Alliance News) - Après avoir repris la participation de Moratti, Vitol BV a lancé une offre publique d'achat pour les actions restantes - environ 55% - de Saras Spa qui ne sont pas encore détenues.

Comme l'ont annoncé les deux sociétés mardi, Vitol offrira 1,60 EUR pour chacune des 518,5 millions d'actions de Saras, pour une mise de fonds maximale qui pourrait atteindre 532,9 millions EUR.

La contrepartie a été déterminée en tenant compte du dividende qui a été distribué avant aujourd'hui. Ainsi, la contrepartie de l'offre est égale à la contrepartie cum dividende de 1,75 EUR moins le dividende de 0,15 EUR. En outre, la contrepartie cum dividende représente une prime de 9,6 % par rapport au cours de clôture du 6 février, c'est-à-dire avant que la rumeur de l'offre de Vitol à la famille Moratti ne circule.

"L'investissement dans Saras s'inscrit dans la stratégie de Vitol d'investir dans des zones géographiques clés dans les secteurs du pétrole, du gaz et des solutions durables. La transaction représente une opportunité pour Vitol d'investir dans un important actif de raffinage et d'énergie en Méditerranée et de se développer dans les régions italiennes et méditerranéennes, en préservant et en améliorant l'héritage que la famille Moratti et l'équipe de direction ont construit pour Saras", a expliqué Vitol.

Les actions de Saras ont clôturé mardi au pair à 1,63 EUR par action.

