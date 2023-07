SARATOGA INVESTMENT CORP. : Raymond James dégrade son opinion à neutre

Saratoga Investment Corp. est une société de financement spécialisée. La société fournit des solutions de financement personnalisées aux entreprises du marché intermédiaire des États-Unis. Elle investit principalement dans des prêts à effet de levier de premier rang et unitranche et dans des dettes mezzanine et, dans une moindre mesure, dans des actions émises par des entreprises privées du marché intermédiaire des États-Unis. Son objectif d'investissement est de créer des rendements ajustés au risque attrayants en générant un revenu courant et une appréciation du capital à long terme à partir de ses investissements. Ses investissements permettent généralement de financer des opérations de changement de propriétaire, des acquisitions stratégiques, des recapitalisations et des initiatives de croissance en partenariat avec des propriétaires d'entreprises, des équipes de gestion et des sponsors financiers. Son portefeuille se compose principalement d'investissements dans des prêts à effet de levier émis par des entreprises du marché intermédiaire. Elle investit également dans la dette mezzanine et effectue des placements en actions dans des entreprises du marché intermédiaire. Ses activités d'investissement sont gérées de manière externe et conseillées par Saratoga Investment Advisors, LLC.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds