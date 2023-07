Sarda Energy & Minerals Limited est une société basée en Inde qui est engagée dans le secteur des métaux, des mines et de l'électricité. Les segments de la société comprennent l'acier, le ferro et l'électricité. Les produits de la société comprennent le fer spongieux (DRI), les billettes, les ferro-alliages, les fils machine, les fils à haute résistance (HB), le minerai de fer, l'énergie thermique, l'énergie hydraulique et les pellets. Elle produit du fer spongieux pour son propre usage captif afin de produire des lingots d'acier et des billettes par le biais d'un four à induction. Elle produit et exporte des ferro-alliages à base de manganèse, avec des exportations vers environ 60 pays. Les ferroalliages sont des produits à valeur ajoutée généralement utilisés pour la fabrication d'acier doux et d'acier spécial. Les filiales de la société comprennent Sarda Energy & Minerals Hongkong Limited, Sarda Global Venture Pte. Limited, Sarda Global Trading DMCC, Sarda Metals & Alloys Limited, Madhya Bharat Power Corporation Limited, Parvatiya Power Limited, Sarda Energy Limited et Natural Resources Energy Private Limited.

Secteur Acier