Sarda Energy & Minerals Limited est une société basée en Inde. Elle est active dans les secteurs de la métallurgie, de l'exploitation minière et de l'électricité. Elle exploite des installations intégrées de fabrication d'acier et de ferro-alliages, soutenues par une centrale thermique captive. Elle est également présente dans le secteur de l'hydroélectricité. Elle produit de la fonte spongieuse pour son propre usage captif afin de produire des lingots et des billettes d'acier par le biais d'un four à induction. Elle produit et exporte des ferro-alliages à base de manganèse dans une soixantaine de pays. Ses ferro-alliages sont des produits à valeur ajoutée généralement utilisés pour la fabrication d'acier doux et d'acier spécial. L'entreprise fabrique des briques écologiques principalement à partir des cendres volantes générées par sa centrale électrique captive. Les briques fabriquées facilitent la consommation substantielle de cendres volantes, qui constituent un risque pour l'environnement. Les filiales de la société comprennent Sarda Energy & Minerals Hongkong Limited, Sarda Global Venture Pte. Limited, Sarda Global Trading DMCC, etc.

Secteur Acier