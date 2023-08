Saregama India Limited est un label musical, un studio de cinéma et un producteur de contenu télévisuel multilingue basé en Inde. Les secteurs d'activité de la société sont la musique, les films/séries télévisées et les événements. Le secteur de la musique se consacre principalement à la fabrication et à la vente de dispositifs de stockage de musique, tels que Carvaan, Music Card, Audio Compact Discs, Digital Versatile Discs, et à la gestion des droits musicaux y afférents. Le secteur des films et des séries télévisées est également engagé dans la production et la vente/télédiffusion de films, de séries télévisées et de programmes préenregistrés, ainsi que dans la gestion des droits cinématographiques. La société est propriétaire à l'échelle mondiale des droits d'enregistrement et d'édition de la musique indienne dans 14 langues différentes. Son portefeuille comprend les droits de propriété intellectuelle de plus de 4 000 heures de contenu télévisuel produit pour des chaînes en hindi, tamoul, télougou, kannada, malayalam et bengali. Carvaan est son lecteur de musique numérique portable. Yoodlee Films est son entreprise de production cinématographique.

Secteur Production de spectacles