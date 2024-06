La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé l'utilisation élargie de la thérapie génique de Sarepta Therapeutics pour les patients atteints de la dystrophie musculaire de Duchenne âgés de quatre ans et plus, ce qui a fait grimper les actions de l'entreprise de 36 % dans les échanges prolongés.

L'agence a donné une autorisation traditionnelle aux patients âgés de quatre ans et plus qui peuvent marcher, ainsi qu'une autorisation accélérée pour ceux qui ne le peuvent pas.

La thérapie génique, Elevidys, a été entravée par des problèmes de santé publique.

retards réglementaires

et des questions sur son efficacité, en particulier après qu'elle a manqué les principaux objectifs de son programme de recherche.

essai clinique de phase tardive

.

Le traitement n'a pas réussi à améliorer de manière significative la fonction motrice chez les patients âgés de quatre à sept ans, par rapport aux patients traités par placebo à 52 semaines, mais a atteint tous ses objectifs secondaires dans l'essai, sans qu'aucun nouveau signal de sécurité n'ait été observé.

Debra Miller, fondatrice et directrice générale de CureDuchenne, une organisation à but non lucratif qui soutient les patients et finance la recherche sur la DMD, a déclaré à Reuters, avant la décision, qu'il était parfois difficile de suivre des objectifs tels que les tests de marche et l'endurance pendant les jeux chez les patients.

"Je pense que, du point de vue des parents, vous pouvez regarder votre enfant se détériorer et espérer quelque chose de mieux, ou vous pouvez profiter de quelque chose maintenant", a déclaré Mme Miller.

Selon la National Organization for Rare Disorders, la DMD touche environ un garçon sur 3 500 dans le monde. Elle affaiblit les muscles squelettiques et cardiaques, ce qui s'aggrave rapidement avec le temps, et les patients en meurent souvent avant l'âge de 25 ans, selon la Cleveland Clinic.

Les analystes de J.P.Morgan ont déclaré dans une note que l'approbation élargie était un "scénario à succès" pour Sarepta.

En juin de l'année dernière, la FDA a accordé une autorisation accélérée au traitement - le premier de ce type pour la DMD chez les patients âgés de quatre à cinq ans qui peuvent marcher. L'homologation accélérée est une procédure qui permet à l'agence de donner le feu vert à des traitements avant que des données de confirmation ne montrent qu'ils sont efficaces.

L'approbation élargie exigerait probablement que Sarepta augmente sa capacité, mais le PDG Douglas Ingram a déclaré à Reuters que l'entreprise était "en bonne position du point de vue de la fabrication".

Le maintien de l'autorisation pour l'utilisation du traitement chez les patients atteints de la maladie de Duchenne qui ne peuvent pas marcher pourrait toutefois dépendre de la vérification du bénéfice clinique dans un essai de confirmation.

La société a déclaré qu'Elevidys ne devait pas être utilisé chez les patients présentant certaines mutations du gène DMD.

Sarepta a conclu un partenariat avec Roche pour la commercialisation de la thérapie génique en dehors des États-Unis. (Reportage de Sriparna Roy et Leroy Leo à Bengaluru ; rédaction de Shailesh Kuber, Alan Barona et Pooja Desai)