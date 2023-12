(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

Sareum Holdings PLC - Société pharmaceutique basée à Cambridge, Angleterre, spécialisée dans le développement d'inhibiteurs de kinases pour traiter les maladies auto-immunes et le cancer - Se dit optimiste quant à son pipeline, car elle se concentre sur l'avancement de son traitement SDC-1801. Indique qu'elle s'attend à recevoir des données complètes sur l'innocuité du SDC-1801 au cours du premier semestre 2024. Indique qu'elle a l'intention de commencer une étude de phase 2, qui sera achevée d'ici la fin de 2024.

Ethernity Networks Ltd - Fournisseur israélien de technologie de semi-conducteurs de traitement des données pour les appareils de réseau - déclare avoir reçu une demande de 5G Innovation Leaders Fund LLC d'émettre 61,5 millions de nouvelles actions conformément à son acte de règlement. En novembre, elle a émis 44,9 millions d'actions. Elle déclare qu'après l'émission, elle aura rempli ses obligations. Elle indique que les nouvelles actions à admettre représenteront 21 % de son capital émis.

Ashoka WhiteOak Emerging Markets Trust PLC - fonds d'investissement axé sur les marchés émergents mondiaux - indique que le rendement total de la valeur nette d'inventaire pour la période allant de son introduction en bourse en mai au 30 septembre a été de 2,60 %, surperformant de 1,2 % le MSCI Emerging Markets Net Return Sterling. Note que le prix de son action se situe à une prime de 2,2 % par rapport à la valeur nette d'inventaire. Il note que ses principaux moteurs de croissance ont été Senco Gold, Gokaldas Exports et DBS Group. Le président Martin Shenfield déclare : "Nous sommes ravis de présenter notre premier rapport intermédiaire couvrant la période allant jusqu'au 30 septembre 2023, qui inclut l'introduction réussie de la société à la Bourse de Londres, une introduction en bourse historique pour le secteur compte tenu de la sécheresse importante des nouvelles introductions en bourse ces dernières années. Nous restons convaincus, comme nous l'avons souligné lors de l'introduction en bourse de la société, que le scénario d'investissement dans les marchés émergents reste intéressant et que la stratégie d'investissement ascendante de la société offre une approche très différenciée pour accéder à ce thème d'investissement clé dans le but de générer une surperformance sur le long terme. "

Digital 9 Infrastructure PLC - investit dans les infrastructures internet, telles que les centres de données et la fibre sous-marine - indique qu'elle a nommé Charlotte Valeur en tant que présidente intérimaire. Note que sa vente de Verne Global est en bonne voie pour être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2024. Valeur commente : "Nous restons déterminés à finaliser la vente de Verne Global et à accélérer l'examen stratégique afin de maximiser la valeur actionnariale".

CleanTech Lithium PLC - Exploration et développement de lithium centré sur le Chili - Déclare que son offre ouverte a été clôturée pour des acceptations sursouscrites de 13% à 586.000 livres sterling. La société a dû réduire le nombre de demandes valides à son maximum de 2,4 millions, ce qui a permis de lever un total de 520 000 livres sterling. Elle déclare avoir levé un total de 8,5 millions de livres sterling dans le cadre de son offre ouverte et de son programme de collecte de fonds. Aldo Boitano, directeur général, a déclaré : "Merci à tous nos actionnaires qui ont participé à la récente offre ouverte et à ceux qui ont voté lors de notre assemblée générale. Il est encourageant de voir une base d'investisseurs active et votre soutien continu est très apprécié alors que nous développons des projets de lithium durables au Chili. Je suis particulièrement heureux que notre offre ouverte ait été sursouscrite, ce qui constitue un vote de confiance évident pour les projets de l'entreprise en 2024."

