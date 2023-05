GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Aptamer dit avoir du mal à convertir son pipeline

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres vendredi.

AIM - GAGNANTS

Bushveld Minerals Ltd, en hausse de 20% à 4,35 pence, fourchette de 12 mois 3,5p-10,6p. Le producteur de vanadium axé sur l'Afrique du Sud et la société de solutions de stockage d'énergie a conclu un accord avec Orion Mine Finance pour refinancer son emprunt convertible existant. Le refinancement d'environ 45 millions d'USD dus en novembre se fera en trois parties, dont un prêt à terme de trois ans de 27 millions d'USD, un nouveau CLN de 13,5 millions d'USD arrivant à échéance en 2028 et la conversion de 4,5 millions d'USD du CLN existant en actions à 6 pence chacune. "Le refinancement proposé résoudra un important passif qui est devenu courant en 2023 et éliminera une pression significative à court terme sur le bilan de la société, tout en soutenant la croissance durable et la génération de trésorerie de notre entreprise", a déclaré le directeur général Fortune Mojapelo.

Sareum Holdings PLC, hausse de 12% à 140,05 pence, fourchette de 12 mois 55,1 pence-264 pence. La société de biotechnologie basée à Cambridge, qui développe des inhibiteurs de kinases pour les maladies auto-immunes et le cancer, a obtenu l'autorisation de mener des études cliniques de phase 1 sur le SDC-1801 en Australie. Le SDC-1801 est un inhibiteur de TYK2/JAK1 étudié en tant que nouvelle thérapie potentielle pour les maladies auto-immunes, en particulier le psoriasis. Nous travaillerons en collaboration avec des unités cliniques spécialisées à Melbourne pour commencer un essai de phase 1a dès que possible.

AIM - LOSERS

Aptamer Group PLC, baisse de 46% à 13,78 pence, fourchette de 12 mois 13 pence-122,95 pence. Le développeur de nouveaux liants Optimer pour l'industrie des sciences de la vie fait le point sur l'exercice financier se terminant le 30 juin. Au cours des 10 premiers mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à environ 1,4 million de livres sterling, la conversion de son pipeline ayant pris "plus de temps que prévu". Les retards ont été particulièrement visibles dans les contrats de licence et de redevances. L'entreprise s'attend maintenant à ce que son chiffre d'affaires annuel soit "sensiblement" inférieur à celui de l'année précédente, qui s'élevait à 4 millions de livres sterling. Elle fait état d'une réserve "saine" de contrats à l'acte et de contrats de licence, une partie des recettes devant tomber pendant l'année en cours, mais la plupart - "si elles sont converties" - au cours de l'année suivante. Les liquidités s'amenuisant à 700 000 GBP à la fin du mois d'avril, l'entreprise réfléchit à une série d'options de financement, qui pourraient être de nature non dilutive ou dilutive.

