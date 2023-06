(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Andrada Mining Ltd - Société d'exploitation de métaux technologiques avec un portefeuille d'actifs miniers et d'exploration en Namibie - Au cours du premier trimestre financier au 31 mai, note une augmentation de 42% de la production d'étain métal contenu à 216 tonnes par rapport à 152 tonnes l'année précédente. En outre, la production trimestrielle de concentré d'étain a augmenté de 50 % par an, passant de 239 tonnes à 359 tonnes. Cette augmentation jette les bases d'une croissance accélérée que l'entreprise prévoit pour le reste de l'exercice 2024, qui se terminera fin février, déclare le directeur général Anthony Viljoen. "Nous sommes déterminés à maintenir les coûts dans la fourchette inférieure de nos prévisions. L'achèvement du circuit de tantale introduira le sous-produit initial et permettra à Andrada d'exploiter pleinement les revenus supplémentaires", ajoute-t-il.

----------

Bens Creek Group PLC - Propriétaire londonien d'une mine de charbon métallurgique dans l'Etat américain de Virginie occidentale - annonce l'arrivée, l'installation et le début des opérations de l'unité 81 du mineur à grande paroi HWM 81 a été temporairement retirée du service, car la société attend l'achèvement des réparations et le rétablissement de la banquette nécessaire après un incident minier survenu au début du mois de juin. Entre-temps, la société a levé 6,5 millions d'USD par l'intermédiaire de sa filiale Bens Creek Operations LLC en émettant des obligations de prêt non garanties à son principal actionnaire Avani Resources Pte Ltd. L'intérêt simple des obligations d'emprunt est de 15,1 % par an à compter de la date d'émission.

----------

BlueRock Diamonds PLC - Producteur de diamants axé sur l'Afrique du Sud - déclare qu'il ne sera pas en mesure de publier ses résultats annuels pour 2022 avant la date limite de vendredi, et que ses actions restent suspendues, comme elles le sont depuis février. La société déclare qu'elle fera d'autres annonces "en temps voulu, le cas échéant".

----------

Capricorn Energy PLC - société d'énergie en amont possédant des actifs en mer du Nord britannique, au Mexique, au Suriname, en Mauritanie et en Égypte - indique que la production annuelle jusqu'à la fin du mois de mai s'élève en moyenne à 31 500 barils d'équivalent pétrole par jour, et que les prévisions de production pour l'ensemble de l'année restent comprises entre 32 000 et 36 000 barils par jour. La société fait état d'une trésorerie nette de 191 millions USD, en forte baisse par rapport aux 597 millions USD enregistrés à la fin de 2022. Les prévisions de dépenses d'investissement restent comprises entre 155 et 175 millions USD, soit au moins 8,1 % de plus que les 143,4 millions USD prévus pour la fin de l'année 2022.

----------

Chesterfield Resources PLC - explorateur de cuivre et d'or à Chypre et à Terre-Neuve-et-Labrador (Canada) - déclare que sa situation financière est "très stable dans un avenir prévisible", qu'il n'y a pas de dettes et que ses dépenses de trésorerie sont très faibles. Note le début des travaux sur les propriétés sur les permis de Sail Pond à Terre-Neuve et Adeline au Labrador, optionnés par Sterling Metals Corp, un explorateur canadien.

----------

Guanajuato Silver Co Ltd - Explorateur et producteur mexicain de métaux précieux - Présente les résultats de l'évaluation économique préliminaire du complexe minier El Cubo à Guanajuato au Mexique. À El Cubo, on estime à 2,84 grammes d'or inféré par tonne et à 129 900 onces d'or inféré au total. En outre, elle estime 219 grammes d'argent présumé par tonne et 9,6 millions d'onces d'argent présumées au total. À El Pinguico, on estime à 1,67 gramme d'or par tonne les stocks souterrains et à 166 grammes d'argent par tonne les stocks souterrains. Le président-directeur général, James Anderson, a déclaré : "Cette EEP actualisée prévoit une durée de vie de la mine de six ans ; cependant, El Cubo a déjà fait preuve d'un historique de production qui s'étend sur plus de 100 ans. Notre objectif est d'augmenter continuellement les ressources minérales par des forages intercalaires et d'exploration pour terminer chaque année avec 125 % des ressources totales avec lesquelles nous avons commencé l'année ; si nous y parvenons, nous pensons qu'El Cubo peut continuer à être un producteur d'argent important pour les décennies à venir."

----------

Sareum Holdings PLC - Société de biotechnologie basée à Cambridge qui développe des inhibiteurs de kinases pour les maladies auto-immunes et les cancers - se félicite de l'obtention de deux nouveaux brevets. Le premier brevet concerne son principal inhibiteur de la kinase TYK2/JAK1, SDC-1801, et a été accordé en Chine. Le second brevet a été délivré pour SDC-1802 et plusieurs analogues aux États-Unis, ce qui, selon l'entreprise, étend la portée de la protection au-delà de l'immuno-oncologie. John Reader, directeur scientifique, déclare : "Bien que l'oncologie reste l'objectif principal de cet actif, cela renforce notre position en matière de propriété intellectuelle et nous donne la possibilité d'explorer des opportunités dans d'autres domaines thérapeutiques".

----------

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.