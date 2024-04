(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Sareum Holdings PLC - Société pharmaceutique basée à Cambridge, Angleterre - Lève un produit brut de 1,1 million de livres sterling au prix de 10 pence par action, dans le cadre de son offre de détail WRAP. Le produit net, ainsi qu'un placement et une souscription conditionnels d'un montant maximal de 1,2 million de livres sterling, seront utilisés pour faire avancer ses projets cliniques et précliniques. Cette annonce fait suite à celle faite plus tôt dans la journée de mardi, lorsque Sareum a déclaré qu'en raison d'une demande excédentaire, elle avait décidé d'augmenter la taille de son offre de détail WRAP. Ayant dépassé son objectif initial de 300 000 GBP, le conseil d'administration a décidé d'accepter la demande excédentaire des actionnaires jusqu'à la date limite initiale.

SThree PLC - Société de recrutement basée à Londres - Nomme Sanjeevan Bala au poste d'administrateur non exécutif indépendant, avec effet à la clôture de l'assemblée générale annuelle de la société le 25 avril. Sanjeevan Bala était dernièrement responsable des données et de l'intelligence artificielle chez ITV PLC, et auparavant, il était également responsable de la science des données chez Channel 4. Le président James Bilefield a déclaré : "Sanjeevan est un professionnel des données et de l'analyse très expérimenté, plusieurs fois primé, qui a fait ses preuves dans la conduite de transformations commerciales centrées sur le client grâce à l'utilisation stratégique des données. Il apporte avec lui une vaste expérience stratégique et commerciale qui sera particulièrement utile au moment où nous continuons à déployer notre programme d'amélioration technologique, nous positionnant comme des changeurs de jeu sur le marché et démontrant notre ambition d'être des innovateurs à l'avant-garde du numérique. "

M&C Saatchi PLC - Agence de publicité basée à Londres - Annonce la cession de certains investissements associés français, à savoir Cometis, Australie, et M&C Saatchi Little Stories, pour un montant en numéraire de 1 million d'euros. Le produit de la cession sera conservé par le groupe. Les investissements associés français, qui sont acquis par l'équipe de direction locale existante, ont collectivement généré une perte de 279 000 euros en 2022.

Advanced Oncotherapy PLC - Fournisseur londonien de protonthérapie pour le traitement du cancer - Maintient que les discussions avec l'investisseur sur son projet de transaction financière ont continué à progresser, mais admet qu'il y a eu de nouveaux retards. Une première tranche de financement, qui devrait être de l'ordre de 15 millions d'euros, n'a pas été reçue à la fin du mois de mars et est maintenant attendue pour le mois d'avril. Depuis la fin du mois de février, l'entreprise a continué à "gérer soigneusement son fonds de roulement et ses créanciers". Elle dispose cependant d'une "trésorerie négligeable" et d'un "niveau d'endettement important". Néanmoins, Advanced Oncotherapy note qu'elle reste également en discussions avancées avec un investisseur tiers concernant une facilité de prêt à court terme. Le conseil d'administration a bon espoir de parvenir à un résultat satisfaisant, mais il n'y a aucune certitude que le financement aura lieu ou que la facilité de prêt à court terme sera mise en place.

Argent BioPharma Ltd - société de découverte de médicaments dans le secteur biopharmaceutique - Changement officiel de nom de MGC Pharmaceuticals Ltd en Argent BioPharma Ltd, tel qu'approuvé par les actionnaires lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 18 mars. Le changement de nom a été traité par l'Australian Securities and Investments Commission et prendra effet sur l'ASX à partir de l'ouverture des marchés mercredi. La date d'entrée en vigueur du changement de nom sera retardée au Royaume-Uni (10 avril) en raison d'exigences réglementaires supplémentaires.

XLMedia PLC - Société mondiale de médias numériques basée à Londres - Achève la cession de ses actifs en Europe et au Canada à Gambling.com Group Ltd. Les termes de l'accord comprennent une contrepartie totale allant jusqu'à 42,5 millions de dollars, avec une contrepartie fixe de 37,5 millions de dollars. L'accord prévoit également un complément de prix pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars, en fonction du chiffre d'affaires réalisé. XLMedia confirme avoir reçu un premier versement en espèces de 20 millions de dollars. L'entreprise devra supporter des coûts de transaction sur une période de six mois pour soutenir la migration des actifs. Le produit net après ces coûts devrait être de 35 millions de dollars.

Nostrum Oil & Gas PLC - Société de développement, de production et d'exploration de pétrole et de gaz axée sur le Kazakhstan - annonce, avec ses filiales, une décision finale d'investissement pour la phase initiale de développement du champ de la région de Kamensko-Teplovsko-Tokarevskoe, dans l'ouest du Kazakhstan, détenue par sa filiale Positiv Invest LLP. Au cours de la phase initiale de développement, Nostrum forera quatre puits de développement dans des réservoirs clés, ciblant un potentiel de ressources récupérables compris entre 30 millions de barils d'équivalent pétrole et 50 millions de barils. La première production est prévue pour la fin de l'année 2026. Le budget d'investissement total prévu pour cette phase initiale de développement du champ est de 100 millions USD bruts.

Esken Ltd - Fournisseur de services d'infrastructure, d'aviation et d'énergie basé à Londres - Confirme l'annulation de l'admission de ses actions à la bourse de Londres, avec effet à partir de mardi. L'entreprise avait déjà annoncé le 21 mars qu'elle avait nommé des administrateurs, après avoir décidé qu'un plan de restructuration précédemment conçu avait "cessé d'être commercialement viable"

Itsarm PLC - anciennement In The Style Group PLC, une coquille vide depuis mars après la vente de sa seule filiale opérationnelle In The Style Fashion Ltd - L'annulation des actions de la LSE devient également effective, après avoir annoncé le 27 septembre que ses actions seraient suspendues après avoir échoué à conclure un accord de reprise.

