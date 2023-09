Sareum Holdings plc est une société de biotechnologie basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est la découverte et le développement de nouveaux médicaments thérapeutiques en utilisant une combinaison de compétences en biologie, en chimie computationnelle et en chimie médicinale. Les programmes internes de la société se concentrent sur des inhibiteurs distincts de la double tyrosine kinase 2 (TYK2)/Janus kinase 1 (JAK1), qui progressent dans le développement préclinique en tant que thérapies pour les maladies auto-immunes et les cancers. Son candidat principal, SDC-1801, inhibe simultanément TYK2 et JAK1. SDC-1801 est un traitement potentiel pour une série de maladies auto-immunes, avec un focus initial sur le psoriasis. La société développe également le SDC-1802, un inhibiteur de TYK2/JAK1 qui pourrait être utilisé pour l'immunothérapie du cancer. La société a également des intérêts dans le SRA737, une petite molécule biodisponible par voie orale qui inhibe la checkpoint kinase 1 (Chk1), un régulateur clé d'importants points de contrôle du cycle cellulaire et un médiateur central du réseau de la réponse aux dommages de l'ADN (DDR).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale