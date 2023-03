Sareum dit que Sierra de GSK renvoie les rapports d'études cliniques à CRT Pioneer

(Alliance News) - Sareum Holdings PLC a déclaré lundi que Sierra Oncology Inc, filiale de GSK PLC, a terminé le retour des rapports d'études cliniques relatifs au SRA737 au partenaire de co-développement de Sareum, CRT Pioneer Fund LP.

Sareum est une société de biotechnologie basée à Cambridge, en Angleterre, qui développe des inhibiteurs de kinase pour les maladies auto-immunes et le cancer. Elle décrit le SRA737 comme un inhibiteur oral sélectif de la kinase 1 du point de contrôle, en phase clinique, qui cible la réplication des cellules cancéreuses et les mécanismes de réparation des dommages à l'ADN.

Elle précise que le SRA737 a été découvert et initialement développé par des scientifiques de l'Institute of Cancer Research en collaboration avec Sareum, avec un financement de Sareum et de Cancer Research UK.

En 2013, le CRT Pioneer Fund a acquis les droits commerciaux mondiaux du programme dans le cadre d'un accord de co-développement avec Sareum.

Le SRA737 a été licencié par CRT Pioneer Fund à Sierra en septembre 2016. Sierra fait progresser le SRA737 dans le développement clinique de phase 1/2 et rapporte des données préliminaires positives sur l'efficacité et la sécurité du traitement en monothérapie et en combinaison avec la chimiothérapie en 2019.

Sareum a ajouté que les données précliniques ont démontré que les combinaisons de trois médicaments impliquant le SRA737 peuvent être très prometteuses contre les cancers difficiles à traiter. Sierra n'a pas fait progresser l'actif au-delà de l'essai clinique de phase 1/2.

"Notre objectif principal reste le développement d'inhibiteurs innovants de TYK2/JAK1 axés sur les maladies auto-immunes, y compris notre produit principal SDC-1801", a déclaré Tim Mitchell, directeur général de Sareum.

Mitchell a ajouté que Sareum évalue les possibilités de développement ultérieur du SRA737 avec le CRT Pioneer Fund.

Suite à l'acquisition de Sierra par GSK en juillet 2022, principalement pour l'actif momelotinib de Sierra dans le domaine de la myélofibrose, les droits sur le SRA737 ont été rendus au CRT Pioneer Fund en janvier.

Les actions de Sareum étaient en hausse de 0,6% à 103,10 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.