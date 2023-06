Sareum dose les premiers sujets dans un essai clinique sur le psoriasis

Sareum Holdings PLC - société de biotechnologie basée à Cambridge qui développe des inhibiteurs de kinases pour les maladies auto-immunes et les cancers - annonce le dosage réussi des premiers sujets dans un essai clinique de phase 1a randomisé et contrôlé par placebo pour le programme phare SDC-1801. SDC-1801 est un double inhibiteur de la kinase TYK2/JAK1 et une nouvelle thérapie potentielle pour diverses maladies auto-immunes, avec un focus initial sur le psoriasis. L'essai de phase 1a étudiera la sécurité, la tolérabilité, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du SDC-1801 chez des sujets sains, dans le cadre d'études de doses orales uniques et multiples ascendantes. Le dosage a commencé dans une unité clinique spécialisée à Melbourne, en Australie. Sareum s'attend à ce que les données de sécurité complètes soient disponibles au cours du premier semestre 2024, après quoi une étude clinique de phase 1b commencera sans tarder si l'essai de phase 1a obtient des résultats satisfaisants.

Tim Mitchell, directeur général, déclare : " La double inhibition de TYK2 et de JAK1 propose des avantages potentiels importants pour la santé immunitaire et nous pensons qu'en ciblant ces deux voies, le SDC-1801 pourrait avoir une efficacité supérieure dans les maladies auto-immunes par rapport aux agents qui ne bloquent qu'une seule des deux kinases. Le dosage des premiers sujets de cet essai est une première étape importante pour établir le profil d'innocuité et de tolérabilité du SDC-1801 et nous sommes impatients de suivre l'évolution de l'essai".

Cours actuel de l'action : 130,30 pence, en baisse de 3,5 % à Londres mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 41%.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.