(Alliance News) - Les actions de Sareum Holdings PLC ont bondi mardi, après avoir annoncé que son partenaire de codéveloppement CRT Pioneer Fund avait conclu une licence de développement et de commercialisation du SRA737 avec une société biopharmaceutique américaine dont le nom n'a pas été dévoilé.

Les actions de la société pharmaceutique basée à Cambridge, en Angleterre, ont augmenté de 27 % à 75,39 pence chacune à Londres mardi matin.

Le SRA737 est un inhibiteur oral sélectif de la kinase 1 du point de contrôle, au stade clinique, qui cible la réplication des cellules cancéreuses et les mécanismes de réparation des dommages à l'ADN

Sareum a déclaré qu'un paiement initial immédiat de 500 000 USD est dû au CRT Pioneer Fund.

Sareum a déclaré qu'une redevance supplémentaire pouvant atteindre 1,0 million de dollars en espèces et 500 000 actions de la société détentrice de la licence pourrait être versée au plus tôt 12 mois après la signature de l'accord de licence, ou si la société détentrice de la licence atteint certains objectifs commerciaux et de financement matériel.

L'entreprise a déclaré qu'une autre annonce concernant tout revenu futur, y compris les actions qui pourraient être émises, serait faite "au moment opportun".

Sareum a ajouté que des paiements supplémentaires pouvant atteindre un total de 289 millions USD pourraient être versés au CRT Pioneer Fund, sous réserve de certaines étapes de développement, réglementaires et commerciales qui pourraient ou non être atteintes.

La société détentrice de la licence versera également à CRT Pioneer Fund des redevances échelonnées à un chiffre sur les ventes nettes de tout produit développé et commercialisé avec succès, a déclaré Sareum.

Selon les termes des accords de co-développement de Sareum avec CRT Pioneer Fund et Cancer Research Technology Ltd, Sareum a le droit de recevoir 28% de tout revenu provenant de l'octroi de cette licence pour le programme SRA737.

En conséquence, Sareum est en droit de recevoir 137 500 USD de la redevance initiale payable dans le cadre de l'accord de licence, ainsi que 28% de tout paiement futur payable par la société détentrice de la licence, y compris toute action reçue.

"Le SRA737 s'est révélé très prometteur dans des études cliniques antérieures, démontrant un profil de sécurité solide et une efficacité préliminaire, en particulier en association avec une chimiothérapie à faible dose. Avec le CRT Pioneer Fund, nous sommes très heureux qu'un partenaire ait été identifié pour faire avancer cette molécule passionnante vers un développement plus poussé et nous pensons que cet accord de licence offre la meilleure voie à suivre pour SRA737 ", a déclaré Tim Mitchell, directeur général de Sareum.

"Sareum a droit à une part des revenus provenant des étapes de développement et de vente potentielles de cet accord pour le SRA737, qui ont le potentiel de soutenir le pipeline de développement TYK2/JAK1 de Sareum. L'équipe de Sareum se concentre désormais sur notre programme phare, SDC-1801, qui progresse dans les études cliniques en Australie, et plus largement sur les inhibiteurs de TYK2/JAK1, une classe dont nous pensons qu'elle a un potentiel significatif dans les maladies auto-immunes et le cancer".

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.