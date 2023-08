Sarine Technologies Limited est une société basée en Israël qui développe, fabrique, commercialise et vend des produits technologiques de précision pour le traitement des diamants et des pierres précieuses. Les produits de la société offrent des solutions pour chaque étape du processus de fabrication des diamants bruts, depuis la modélisation géométrique et la cartographie des inclusions internes de la pierre brute, jusqu'à la détermination des pierres précieuses polies dérivables, sur la base de la valeur monétaire réelle, en passant par la découpe et le façonnage au laser. La famille de produits DiaMension de la société, y compris le DiaMension HD (haute définition), est utilisée dans les instituts de gemmologie pour la qualification et le classement des proportions d'un diamant poli. Le portefeuille de produits de la société comprend entre autres Diamobile XXL, Galaxy Tension Solaris 100, Diascan S+, Diascan S+(Rough), Galaxy XL, Galaxy Meteorite, Instructror, Diamension Axiom, Diamension HD, Diamark, HD. Les systèmes de la société aident le fabricant à tailler et à polir les pierres brutes.

Secteur Machines et équipements industriels