Sarthak Industries Limited a annoncé que les actionnaires de la société, lors de leur assemblée générale annuelle tenue le 11 août 2023, ont approuvé la nomination de M. Ajay Peshkar en tant que directeur à temps plein (KMP) de la société pour une période de trois ans, avec effet du 19 mai 2023 au 18 mai 2026, de Mme. Ankita Hasmukhdas Sethi en tant qu'administrateur indépendant de la société pour une période de cinq ans consécutifs avec effet du 1er août 2023 au 31 juillet 2028, et M. Shashikant Padgil en tant qu'administrateur indépendant de la société pour une période de cinq ans consécutifs avec effet du 1er août 2023 au 31 juillet 2028. M. Ajay Peshkar, âgé de 48 ans, a obtenu son diplôme d'ingénieur en mécanique en 1995. M. Peshkar a travaillé dans différentes entreprises à différents postes et possède une expérience totale de plus de 28 ans dans les domaines de la planification stratégique et de la direction, de l'administration des usines, de la gestion de la production et de la qualité, de la gestion et de l'exécution de projets et d'autres activités connexes.

Il travaille actuellement dans l'entreprise en tant que directeur d'usine. Avant de rejoindre Sarthak Industries Limited en juin 2021, il était associé à KPMC Technology Ltd. à Indore en tant que directeur d'usine. Mme Ankita Hasmukhdas Sethi possède une vaste expérience dans le domaine de la comptabilité, de l'audit et du droit des sociétés.

M. Shashikant Padgil a plus de 45 ans d'expérience en matière de relations, de droit du travail et d'administration dans les secteurs de l'infrastructure, de l'immobilier, de l'industrie laitière, de l'industrie manufacturière, etc.