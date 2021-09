Sartorius AG : Bon timing pour revenir à l'achat 30/09/2021 | 08:47 Jordan Dufee 30/09/2021 | 08:47 achat En cours

Cours d'entrée : 615€ | Objectif : 750€ | Stop : 550€ | Potentiel : 21.95% Après le repli observé ces dernières semaines sur le titre Sartorius AG, le potentiel de baisse apparaît désormais limité par la proximité et la pertinence du support des 469.3 EUR.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 750 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 78% à l'horizon 2023.

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Avec un PER attendu à 109.27 et 98.76 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.

Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Sous-secteur Equipement de diagnostic et d'examen médical Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SARTORIUS AG 78.84% 45 980 BIOTAGE AB (PUBL) 67.19% 1 725 REVENIO GROUP OYJ 8.75% 1 688 VAREX IMAGING CORPORATION 71.28% 1 127 CELLAVISION AB (PUBL) 26.38% 1 054 ANGLE PLC 169.11% 405 IMMUNOVIA AB (PUBL) -1.01% 304 POLAREAN IMAGING PLC 56.62% 299 CO-DIAGNOSTICS, INC. 4.73% 281 PROGENITY, INC. -79.66% 129 SENSUS HEALTHCARE, INC. -8.81% 59

Données financières EUR USD CA 2021 3 365 M 3 903 M - Résultat net 2021 422 M 489 M - Dette nette 2021 1 819 M 2 110 M - PER 2021 109x Rendement 2021 0,21% Capitalisation 39 580 M 45 980 M - VE / CA 2021 12,3x VE / CA 2022 11,2x Nbr Employés 11 981 Flottant 36,2% Prochain événement sur SARTORIUS AG 20/10/21 Q3 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Cloture 617,00 € Objectif de cours Moyen 382,92 € Ecart / Objectif Moyen -37,9% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Joachim Kreuzburg Chief Executive Officer Rainer Lehmann Chief Financial Officer Lothar Kappich Chairman-Supervisory Board Oscar-Werner Reif Head-Research & Development Volker Niebel Head-Production, Procurement & Business Operations