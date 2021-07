Sartorius AG : Pas de retournement en vue 28/07/2021 | 08:32 Jordan Dufee 28/07/2021 | 08:32 achat En cours

Cours d'entrée : 499€ | Objectif : 570€ | Stop : 450€ | Potentiel : 14.23% La tendance de fond est haussière pour Sartorius AG et le timing opportun pour revenir sur le titre. On anticipera ainsi une relance de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 570 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 78% à l'horizon 2023.

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Avec un PER attendu à 84.34 et 74.12 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.

Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.

Sous-secteur Equipement de diagnostic et d'examen médical Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SARTORIUS AG 43.04% 40 049 REVENIO GROUP OYJ 29.52% 2 048 BIOTAGE AB (PUBL) 70.50% 1 796 CELLAVISION AB (PUBL) 40.07% 1 192 VAREX IMAGING CORPORATION 59.89% 1 048 ANGLE PLC 125.13% 349 CO-DIAGNOSTICS, INC. 3.01% 277 POLAREAN IMAGING PLC 24.26% 245 PROGENITY, INC. -54.43% 188 SENSUS HEALTHCARE, INC. -4.92% 61 HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS, .. 11.27% 51

Données financières EUR USD CA 2021 3 366 M 3 974 M - Résultat net 2021 418 M 493 M - Dette nette 2021 1 872 M 2 210 M - PER 2021 87,4x Rendement 2021 0,26% Capitalisation 33 845 M 40 049 M - VE / CA 2021 10,6x VE / CA 2022 9,59x Nbr Employés 11 981 Flottant 36,2% Prochain événement sur SARTORIUS AG 20/10/21 Q3 2021 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Cloture 493,50 € Objectif de cours Moyen 382,92 € Ecart / Objectif Moyen -22,4% Dirigeants et Administrateurs Joachim Kreuzburg Chief Executive Officer Rainer Lehmann Chief Financial Officer Lothar Kappich Chairman-Supervisory Board Oscar-Werner Reif Head-Research & Development Volker Niebel Head-Production, Procurement & Business Operations