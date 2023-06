Berenberg recommande 'Hold' à Sartorius - objectif 448 euros

HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - La banque privée Berenberg a maintenu sa recommandation 'Hold' sur Sartorius avec un objectif de cours de 448 euros. L'abaissement des objectifs annuels que nous redoutions déjà est désormais plus massif que prévu, a écrit lundi l'analyste Odysseas Manesiotis en réaction à l'annonce de vendredi soir. Lors de la discussion avec la direction de l'équipementier de laboratoire, il est apparu qu'il n'y aurait pas d'amélioration au deuxième trimestre et que le deuxième semestre serait probablement identique au premier. Le marché ne fera confiance à la confiance à moyen terme que lorsque la croissance des commandes se reflétera dans les chiffres, a déclaré Manesiotis./ag/ajx

Publication de l'étude originale : 19.06.2023 / 05:21 / GMT Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------