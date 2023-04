Sartorius en baisse - 'Le premier trimestre est bien pire que prévu

Sartorius (Bourse de Paris) - Le titre Sartorius, en baisse depuis le mois de février, est menacé par de nouvelles difficultés ce jeudi après la publication de ses résultats trimestriels. Chez le courtier Lang & Schwarz, les titres de l'équipementier de laboratoire ont chuté de 4,9% avant bourse, à 367,50 euros. Sur le marché Xetra, ce serait le cours le plus bas depuis début janvier.

Sartorius a considérablement manqué les attentes pour tous les chiffres clés, a déclaré un trader. La chute des entrées de commandes de près d'un tiers après correction des effets de change est choquante. Les analystes avaient déjà prévu un premier trimestre plus faible, mais pas dans de telles proportions, a déclaré le boursicoteur.

Le groupe Dax est resté nettement en deçà des chiffres de l'année précédente au premier trimestre. Les clients ayant réduit leurs stocks et l'activité Corona ne contribuant plus guère, le chiffre d'affaires a reculé. De plus, l'augmentation des coûts a entraîné une baisse de la rentabilité./ajx/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders par dpa-AFX

-----------------------