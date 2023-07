(nouvelle version avec ajouts issus de la conférence des analystes)

FRANCFORT/PARIS (dpa-AFX) - L'optimisme sur les commandes futures de l'équipementier pharmaceutique et de laboratoire Sartorius a donné des ailes à son action vendredi. Après qu'un rapport trimestriel encore plus faible que prévu ait pesé dans un premier temps, un fort changement d'ambiance est intervenu dans l'après-midi avec la conférence des analystes. Alors qu'elle était encore en baisse d'environ 1,5 pour cent, elle est passée en hausse et a finalement bondi de 7,7 pour cent à 350 euros.

Le titre Sartorius était ainsi le grand gagnant de l'indice directeur allemand Dax et revenait au niveau qu'il avait atteint avant que la direction ne réduise ses objectifs annuels à la mi-juin. Dans le sillage de l'équipementier pharmaceutique et de laboratoire, l'action du groupe pharmaceutique et de chimie spécialisée Merck KGaA a progressé de 2,4 pour cent.

Le titre de la filiale Sartorius Stedim Biotech, cotée à Paris, a en même temps consolidé ses premiers gains de cours dans l'après-midi et a finalement gagné 14,5 pour cent à 272 euros. Cette action est donc elle aussi revenue à son niveau d'avant l'avertissement sur résultats. Les actions des deux entreprises se sont ainsi nettement détachées de la ligne moyenne des 50 jours. Les deux sociétés se sont battues pour reconquérir cet indicateur de tendance à moyen terme depuis la mauvaise nouvelle de juin.

Les boursiers ont fait référence à la conférence téléphonique pour les analystes. La direction y aurait déclaré que la faiblesse des entrées de commandes de Sartorius avait trouvé un plancher, ce qui aurait désormais pour effet de renforcer la confiance. Une porte-parole de l'entreprise a confirmé à l'agence de presse financière dpa-AFX que la direction avait réaffirmé lors de l'appel son estimation selon laquelle les commandes devraient repartir au troisième et au quatrième trimestre.

L'analyste Odysseas Manesiotis de la banque Berenberg l'avait déjà supposé dans son étude de ce matin. "Comme prévu et comme l'entreprise l'a clairement communiqué lors de la réduction des prévisions en juin, nous pensons que Sartorius a atteint le creux de la vague au deuxième trimestre". Des entretiens avec des clients qu'il a eus indiquent en outre une reprise des entrées de commandes à partir de la fin du troisième trimestre.

En ce qui concerne les faibles chiffres du deuxième trimestre, il a en outre ajouté que cela avait "déjà été suffisamment anticipé". Il a expliqué la meilleure performance relative de l'action Stedim ce jour-là par les déclarations de la direction sur le rapport entre les investissements et le chiffre d'affaires pour 2023 et sur le rapport entre l'endettement net et le résultat d'exploitation. Selon lui, cela implique que le groupe continue de prévoir le financement de l'acquisition de Polyplus entièrement par l'emprunt. D'après ses discussions avec l'entreprise, il est probable que l'acquisition soit entièrement financée par des obligations.

L'analyste de Warburg Michael Heider avait certes écrit que les nouveaux objectifs annuels de juin, qui ont été confirmés ce jour-là, "n'impliquent pas d'amélioration significative de l'activité au second semestre". Mais il écrivait en même temps qu'il s'attendait à une amélioration des entrées de commandes sur le reste de l'année et que le point bas de l'activité devrait donc être atteint. Dans la foulée, Heider a confirmé sa recommandation d'achat au vu des très solides données fondamentales et de l'excellente position de Sartorius sur le marché. Cette évaluation signifie que Warburg Research s'attend à une hausse du cours dans les douze mois à venir./ck/la/he