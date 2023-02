L'équipementier de laboratoire Sartorius : le bénéfice va plus que doubler en 2022

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - L'équipementier pharmaceutique et de laboratoire Sartorius a vu son bénéfice nettement augmenter l'an dernier grâce à des activités florissantes dans les deux secteurs. Au final, le bénéfice distribuable aux actionnaires a plus que doublé, à 678 millions d'euros, selon le rapport d'activité du groupe publié vendredi. En 2021, il n'était que de 319 millions d'euros.

La plupart des chiffres clés avaient déjà été publiés par le groupe fin janvier sur la base de calculs provisoires. En 2022, le chiffre d'affaires avait augmenté d'un bon cinquième par rapport à l'année précédente pour atteindre près de 4,2 milliards d'euros. Pour l'année en cours, le conseil d'administration s'est préparé à un ralentissement du rythme de croissance, car le vent favorable de la pandémie s'estompe. Comme on le sait déjà, les investisseurs recevront en 2022 un dividende plus élevé de 1,44 euro pour les actions préférentielles cotées sur le Dax, et de 1,43 euro pour les actions ordinaires.