La disparition de Corona et la hausse des coûts pèsent sur Sartorius - L'action s'effondre

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Des réductions de stocks chez les clients et la quasi-disparition de l'activité Corona ont lourdement pesé sur l'équipementier pharmaceutique et de laboratoire Sartorius au premier trimestre. De plus, l'augmentation des coûts a entraîné une baisse de la rentabilité. Les résultats de Sartorius ont été plus faibles que ce que les analystes avaient prévu. Selon un communiqué publié jeudi, la direction estime toutefois que les effets de normalisation ne joueront plus un rôle important au second semestre. Les objectifs annuels pour 2023 ont été confirmés. Le cours de l'action s'est néanmoins effondré.

Avec une baisse de plus de dix pour cent à 346 euros, l'action, dernière du Dax, poursuit sa tendance à la baisse depuis février. Avec la chute du cours de jeudi, les plus-values réalisées au cours des premières semaines de l'année ont disparu. L'action est loin de ses anciens sommets de plus de 600 euros vers la fin 2021, lorsque la pandémie avait provoqué une conjoncture particulière chez Sartorius. Les investisseurs qui ont investi depuis lors doivent enregistrer une décote d'environ 45%.

Les prises de commandes de Sartorius ont chuté de près d'un tiers au premier trimestre, à 765 millions d'euros, après correction des effets de change. Dans une première réaction, Richard Vosser, analyste chez JPMorgan, a notamment jugé négative la demande étonnamment faible dans la division Bioprocess Solutions (BPS). Le groupe y propose également des technologies pour la production de produits biopharmaceutiques et de vaccins. Elle représente la majeure partie de l'activité de Sartorius. Selon Vosser, les faibles entrées de commandes dans ce segment créent une incertitude quant à l'évolution de l'activité en 2023, ce que la confirmation des objectifs annuels ne change pas.

Le groupe de Göttingen a réalisé un chiffre d'affaires total de 903 millions d'euros au premier trimestre, soit 13% de moins qu'un an auparavant. Sans tenir compte de l'activité Corona, le recul s'est situé au milieu de la plage à un chiffre, a-t-on précisé.

Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda ajusté), corrigé des effets exceptionnels, a atteint 272 millions d'euros, soit 22% de moins que l'année précédente. La marge correspondante s'est élevée à 30,1 pour cent, contre 34,1 pour cent. Au final, Sartorius a même gagné 93 millions d'euros, soit moins de la moitié de l'année précédente.

Pour 2023, le conseil d'administration continue de tabler sur un rythme de croissance ralenti. Sur la base de taux de change constants, le chiffre d'affaires devrait augmenter d'un pourcentage à un chiffre dans le bas de la fourchette. Si l'on exclut les activités liées à la corona, le chiffre d'affaires devrait progresser dans la partie supérieure de la plage à un chiffre.

En 2022, Sartorius avait encore enregistré une croissance à deux chiffres en pourcentage. La direction s'attend à ce que les activités liées à la couronne ne génèrent pratiquement plus de chiffre d'affaires cette année. Environ un point de pourcentage de la croissance devrait provenir des acquisitions.

La marge opérationnelle pour le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda ajusté) corrigé des effets spéciaux devrait se situer en 2023 au niveau de l'année précédente, où elle avait atteint 33,8 %./lew/mis/zb