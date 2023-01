Le PDG de Sartorius s'attend à moins d'ouverture technologique avec la Chine

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Le patron de Sartorius, fournisseur de laboratoires basé à Göttingen, s'attend à moins d'ouverture technologique dans ses relations avec la Chine. "Le degré d'ouverture, y compris technologique, qui a longtemps existé ne sera plus possible dans un premier temps", a déclaré Joachim Kreuzburg à l'agence de presse allemande. Selon lui, certains domaines technologiques seront exclus du commerce ouvert entre l'Occident et la Chine.

Pour le moment, il n'y a pas de situation stable avec la Chine, a déclaré Joachim Kreuzburg. Mais il est important de parvenir à une coexistence pacifique et à un certain degré de coopération. L'alternative, une spirale de sanctions croissantes, serait défavorable et finalement au détriment de chaque partie./xma/DP/zb