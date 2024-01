Sartorius AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements médicaux destinés aux industries pharmaceutique, chimique et agroalimentaire. Le groupe développe parallèlement des instruments mécatroniques dédiés à des applications industrielles et de laboratoire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - équipements biotechnologiques (76,3%) : systèmes de fermentation, de filtration, de traitement, de chromatographie sur membrane et de stockage des fluides ; - produits et services de laboratoire (23,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%), Etats-Unis (32,3%), Amériques (2,5%) et Asie-Pacifique (25,2%).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés