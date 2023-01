Sartorius en tête du Dax après de bonnes prévisions à moyen terme

FRANCFORT/PARIS (dpa-AFX) - Des déclarations encourageantes sur le développement de l'activité jusqu'en 2025 ont propulsé les actions préférentielles de Sartorius en tête du Dax jeudi. Le titre de l'équipementier de laboratoire a progressé de plus de 6% à 433,20 euros et a atteint un plus haut depuis la mi-septembre. Le titre a ainsi mis fin à ses récentes fluctuations autour de la barre des 400 euros. En un an, les actions Sartorius ont déjà gagné plus de 17% de leur valeur. Ils font désormais partie du groupe de tête du Dax. Sartorius a présenté jeudi matin des chiffres provisoires pour l'exercice.

Sartorius avait récemment réagi à la hausse des coûts et à l'inflation en augmentant ses prix. Le groupe a donc revu à la hausse son objectif de chiffre d'affaires jusqu'en 2025. Cela devrait rendre le marché plus confiant, a écrit l'analyste Richard Vosser de la banque américaine JPMorgan dans une première réaction. La prévision de bénéfice (Ebitda) pour l'année en cours implique toutefois une baisse de 6% par rapport au consensus, a-t-il ajouté.

En 2023, l'équipementier de laboratoire se prépare à ralentir le rythme après une nouvelle année de forte croissance de son chiffre d'affaires et de son résultat. Les chiffres pour 2022 sont conformes aux attentes, les perspectives pour 2023 sont en revanche un peu plus faibles que prévu, a commenté Michael Heider du cabinet d'analyse Warburg Research. Le contexte est également celui d'une baisse des entrées de commandes, alors que Sartorius avait encore exceptionnellement profité de la demande des fabricants de vaccins lors de la pandémie Corona.

La baisse des commandes de Sartorius n'inquiète toutefois pas l'analyste Odysseas Manesiotis de la banque Berenberg. La réduction des stocks importants se poursuit chez les clients, mais Manesiotis s'attend à une augmentation des commandes à partir du troisième trimestre. Selon lui, le taux de vente à découvert élevé pour le secteur, sept pour cent de toutes les actions Sartorius étant vendues à découvert, plaide également en faveur d'une réaction positive du cours.

La division biotechnologique, qui est principalement gérée par la filiale française Sartorius Stedim Biotech, a longtemps été soutenue par la forte demande de Covid. Elle a subi de plein fouet la baisse des commandes dans un environnement désormais normalisé. Michael Leuchten, expert d'UBS, a estimé que les objectifs à court terme de la filiale étaient prudents. Mais il a également fait référence à des objectifs à moyen terme confiants qui soutiennent la valorisation des titres. L'action Stedim a progressé d'environ 5% à Paris dans le sillage de l'amélioration générale du sentiment des investisseurs./niw/tih/stk