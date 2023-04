Sartorius perd son bénéfice annuel - Le premier trimestre déçoit

FRANCFORT (dpa-AFX) - Sartorius a fait fuir les investisseurs jeudi avec un premier trimestre en demi-teinte. Dans les premiers échanges, les actions préférentielles de l'équipementier de laboratoires et de produits pharmaceutiques, cotées sur le Dax, perdaient environ 12% à 340,50 euros. Les bénéfices enregistrés en 2023 se sont ainsi complètement envolés. Les titres étaient déjà faibles depuis début février. Jeudi, ils ont été de loin les plus grands perdants du Dax, qui est légèrement plus bas.

Sartorius a considérablement manqué les attentes pour tous les chiffres clés, a déclaré un trader. La chute des commandes de près d'un tiers après correction des effets de change est choquante. Les analystes avaient déjà prévu un premier trimestre plus faible, mais pas de cette ampleur, a déclaré le boursicoteur.

Au premier trimestre, Sartorius est resté nettement en deçà des chiffres de l'année précédente. Les clients ayant réduit leurs stocks et l'activité Corona ne contribuant plus guère, le chiffre d'affaires a reculé. De plus, l'augmentation des coûts a entraîné une baisse de la rentabilité.

Le début d'année étonnamment faible et la lenteur inattendue des prises de commandes de la division Bioprocess Solutions (BPS) créent une incertitude quant à l'évolution de l'activité en 2023, a écrit l'analyste Richard Vosser de JPMorgan dans une première évaluation jeudi. La confirmation des objectifs annuels par l'entreprise n'y change rien./ajx/bek/mis