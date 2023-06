Sartorius revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge pour 2023

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - La poursuite du déstockage chez les clients après la pandémie de Corona et la faiblesse générale de la demande pèsent plus lourdement que prévu sur Sartorius. Le fournisseur de produits pharmaceutiques et d'équipements de laboratoire a nettement revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de rentabilité pour l'année en cours. Ainsi, le groupe s'attend désormais à un recul du chiffre d'affaires de l'ordre de la dizaine de pour cent faible à moyenne au lieu d'une légère croissance.

En raison de la baisse des volumes attendus, la marge sur la base du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) corrigé des effets exceptionnels devrait désormais se situer autour de 30 pour cent en 2023, a annoncé le groupe tard vendredi soir à Gottingen. Jusqu'à présent, l'entreprise cotée au Dax s'attendait à une valeur à peu près équivalente à celle de l'année précédente.

À moyen terme, Sartorius reste optimiste. "Sartorius considère la situation actuelle de la demande après la pandémie comme une phase qui n'éclipse que temporairement les moteurs de croissance fondamentaux très positifs des marchés des sciences de la vie et des biopharmaceutiques". En conséquence, l'entreprise ne modifie pas ses objectifs à moyen terme jusqu'en 2025.

Selon ces derniers, le chiffre d'affaires devrait atteindre environ 5,5 milliards d'ici 2025. Il devrait en rester environ 34 pour cent sous forme de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda). Cela représenterait mathématiquement près de 1,9 milliard d'euros. L'année dernière, le chiffre d'affaires avait augmenté d'un peu plus d'un cinquième pour atteindre près de 4,2 milliards d'euros. La marge opérationnelle s'était élevée à 33,8 pour cent.

Les acquisitions devraient contribuer à hauteur d'environ un point de pourcentage à l'évolution du chiffre d'affaires de l'exercice en cours, la reprise prévue de Polyplus n'étant pas encore prise en compte dans les prévisions. Selon les prévisions revues à la baisse pour 2023, le chiffre d'affaires de l'année en cours pourrait tomber à moins de 4 milliards d'euros ; le résultat d'exploitation, mesuré à l'aune des prévisions réduites de chiffre d'affaires et de marge, pourrait tomber à moins de 1,2 milliard d'euros.

Les experts interrogés par Bloomberg s'attendaient jusqu'à présent à un résultat de près de 4,2 milliards d'euros en 2023, soit au même niveau que l'année précédente. En ce qui concerne le bénéfice d'exploitation, l'estimation moyenne pour l'année en cours se situe actuellement encore à près de 1,4 milliard d'euros. Pour l'année 2025, Bloomberg dispose actuellement de cinq estimations d'analystes. La moyenne se situe ici à un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros et à un bénéfice d'exploitation de 1,8 milliard d'euros.

Sur le marché des actions, la révision à la baisse des prévisions pour l'année en cours a mis fin brutalement à la récente reprise. L'action préférentielle, cotée dans l'indice directeur allemand depuis septembre 2021, s'était fortement redressée ces dernières semaines depuis son plus bas annuel atteint fin mai, à un peu plus de 309 euros. Vendredi, le cours de clôture Xetra était de 355,50 euros, soit près de 15 pour cent au-dessus.

L'action a été l'une des gagnantes de la pandémie de Corona sur le marché financier. Le cours est passé d'environ 200 euros début 2020 à 631,60 euros en novembre 2021.

L'année dernière, le cours s'est ensuite effondré en juin pour atteindre moins de 300 euros. Malgré les pertes subies depuis le record, l'action compte à long terme parmi les plus grands gagnants parmi les valeurs standard allemandes. Au cours des dix dernières années, la hausse du cours s'élève à un peu plus de 1600 pour cent.

Sur vingt ans, cela représente plus de 29 000 pour cent. L'entreprise vaut actuellement environ 24 milliards d'euros sur le marché boursier. Le grand bénéficiaire de la hausse des cours est la famille fondatrice. Elle détient environ la moitié des actions ordinaires, qui représentent à leur tour la moitié du capital-actions. Le cours des actions ordinaires est actuellement d'environ 290 euros. Le paquet de la famille vaut un peu plus de cinq milliards d'euros./zb