Sartorius revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge pour 2023 - objectifs à moyen terme confirmés

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - La poursuite du déstockage chez les clients après la pandémie de Corona et la faiblesse générale de la demande pèsent plus lourdement que prévu sur Sartorius. Le fournisseur de produits pharmaceutiques et d'équipements de laboratoire a nettement abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires et de rentabilité pour l'année en cours. Ainsi, le groupe s'attend désormais à un recul du chiffre d'affaires de l'ordre de la dizaine de pour cent faible à moyenne au lieu d'une légère croissance.

En raison de la baisse des volumes attendus, la marge sur la base du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) corrigé des effets exceptionnels devrait désormais se situer autour de 30 pour cent en 2023, a annoncé le groupe tard vendredi soir à Gottingen. Jusqu'à présent, l'entreprise cotée au Dax s'attendait à une valeur à peu près équivalente à celle de l'année précédente.

À moyen terme, Sartorius reste optimiste. "Sartorius considère la situation actuelle de la demande après la pandémie comme une phase qui n'éclipse que temporairement les moteurs de croissance fondamentaux très positifs des marchés des sciences de la vie et des biopharmaceutiques". En conséquence, l'entreprise ne modifie pas ses objectifs à moyen terme jusqu'en 2025.

Selon ces derniers, le chiffre d'affaires devrait atteindre environ 5,5 milliards d'ici 2025. Il devrait en rester environ 34 pour cent sous forme de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda). Cela représenterait mathématiquement près de 1,9 milliard d'euros. L'année dernière, le chiffre d'affaires avait augmenté d'un peu plus d'un cinquième pour atteindre près de 4,2 milliards d'euros. La marge opérationnelle s'était élevée à 33,8 pour cent./zb