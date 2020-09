Sartorius Stedim Biotech : Bon timing pour accompagner la tendance 16/09/2020 | 08:39 achat En cours

Cours d'entrée : 285.8€ | Objectif : 310€ | Stop : 270€ | Potentiel : 8.47% Le timing apparaît opportun pour se placer sur la valeur Sartorius Stedim Biotech et anticiper ainsi une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 310 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 187.9 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 296.6 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 309.4 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Avec un PER attendu à 78.71 et 65.79 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Le consensus des opinions des analystes ressort largement négatif.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.

Données financières EUR USD CA 2020 1 824 M 2 160 M - Résultat net 2020 330 M 391 M - Dette nette 2020 196 M 232 M - PER 2020 79,2x Rendement 2020 0,31% Capitalisation 26 234 M 31 080 M - VE / CA 2020 14,5x VE / CA 2021 12,4x Nbr Employés 6 690 Flottant 25,7% Prochain événement sur SARTORIUS STEDIM BIOTECH 24/09/20 Capital Markets Day Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 232,43 € Dernier Cours de Cloture 284,60 € Ecart / Objectif Haut 5,41% Ecart / Objectif Moyen -18,3% Ecart / Objectif Bas -37,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Joachim Kreuzburg Chairman & Chief Executive Officer Volker Niebel Executive VP-Operations & Information Technology Oscar-Werner Reif Executive VP-Research & Development Henri Riey Independent Non-Executive Director Anne-Marie Graffin Independent Non-Executive Director