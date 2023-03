Sartorius Stedim Biotech : De retour sur un niveau important 17/03/2023 | 08:25 achat En cours

Cours d'entrée : 306.6€ | Objectif : 350€ | Stop : 280€ | Potentiel : 14.16% La zone de soutien en données quotidiennes des 288.3 EUR pourrait faciliter l'amorce d'un rebond pour Sartorius Stedim Biotech.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 350 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.



Points faibles Avec un PER attendu à 35.56 et 30.85 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.



Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.



Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.



Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.



La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.



Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.



Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.



Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.



L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.



Sous-secteur Equipement, fournitures et distribution médicale - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0.63% 29 782 ABBOTT LABORATORIES -9.80% 172 109 MEDTRONIC PLC 1.99% 105 463 BECTON, DICKINSON AND COMPA.. -6.41% 67 569 DEXCOM, INC. 1.17% 44 268 HOYA CORPORATION 8.15% 36 674 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES .. 31.24% 34 780 AMERISOURCEBERGEN CORPORATI.. -8.24% 30 753 ZIMMER BIOMET HOLDINGS -1.62% 26 348 ALIGN TECHNOLOGY, INC. 54.77% 25 006 WEST PHARMACEUTICAL SERVICE.. 42.94% 24 940

Données financières EUR USD CA 2023 3 604 M 3 826 M - Résultat net 2023 766 M 813 M - Dette nette 2023 247 M 263 M - PER 2023 36,6x Rendement 2023 0,56% Capitalisation 28 054 M 29 782 M - VE / CA 2023 7,85x VE / CA 2024 6,72x Nbr Employés 11 934 Flottant 26,2% Prochain événement sur SARTORIUS STEDIM BIOTECH 27/03/23 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Clôture 304,40 € Objectif de cours Moyen 395,27 € Ecart / Objectif Moyen 29,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Joachim Kreuzburg Chairman & Chief Executive Officer Oscar-Werner Reif Executive VP-Research & Development Anne-Marie Graffin Independent Non-Executive Director Susan Dexter Independent Non-Executive Director Pascale Boissel Independent Non-Executive Director