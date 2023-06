Sartorius Stedim Biotech : La volatilité devrait faire son grand retour 02/06/2023 | 08:26 achat En cours

Cours d'entrée : 253.1€ | Objectif : 290€ | Stop : 232€ | Potentiel : 14.58% Le titre Sartorius Stedim Biotech fait du surplace. Cette situation ne saurait durer. Une sortie par le haut de l'actuel trading range devrait s'accompagner d'un retour de la volatilité. Le timing apparaît par conséquent pertinent pour se positionner en anticipation de ce mouvement.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 290 €. Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.



Points faibles La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.



Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.



La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 34.18 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.



Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.



Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.



Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.



La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.



La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.



Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.



Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.



Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.



Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.



Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.



Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Equipement, fournitures et distribution médicale - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SARTORIUS STEDIM BIOTECH -16.26% 25 064 ABBOTT LABORATORIES -7.10% 178 799 MEDTRONIC PLC 6.48% 110 124 BECTON, DICKINSON AND COMPA.. -2.43% 70 467 DEXCOM, INC. 5.60% 46 353 HOYA CORPORATION 40.46% 45 435 AMERISOURCEBERGEN CORPORATI.. 2.68% 34 944 ZIMMER BIOMET HOLDINGS -0.11% 26 563 WEST PHARMACEUTICAL SERVICE.. 42.18% 25 356 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATI.. 29.54% 24 788 TERUMO CORPORATION 14.82% 23 062

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2023 3 433 M 3 682 M - Résultat net 2023 661 M 710 M - Dette nette 2023 3 005 M 3 223 M - PER 2023 36,9x Rendement 2023 0,52% Capitalisation 24 423 M 26 200 M - VE / CA 2023 7,99x VE / CA 2024 6,97x Nbr Employés 11 934 Flottant 26,2% Prochain événement sur SARTORIUS STEDIM BIOTECH 21/06/23 Deutsche Bank dbAccess Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Clôture 265,00 € Objectif de cours Moyen 363,82 € Ecart / Objectif Moyen 37,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs René Fáber Chief Executive Officer & Director Joachim Kreuzburg Chairman Oscar-Werner Reif Executive VP-Research & Development Anne-Marie Graffin Independent Non-Executive Director Susan Dexter Independent Non-Executive Director