CORR OFFICIELLE : Sartorius Stedim compte poursuivre sa croissance en 2021

(Correction: bien lire au 10e paragraphe que le chiffre d'affaires visé par le groupe à l'horizon 2025 est de 4 milliards d'euros et non 3,8 milliards, comme écrit dans des dépêches publiées à 7h53 et 10h44. L'entreprise a elle-même corrigé ce chiffre qui était erroné dans son communiqué de presse initial).

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de l'industrie biopharmaceutique Sartorius Stedim Biotech a dévoilé mercredi des résultats préliminaires en nette progression au titre de l'exercice 2020. Le groupe a également annoncé viser une nouvelle forte croissance de ses ventes cette année et a relevé ses objectifs pour le long terme.

L'ensemble de ces annonces ont propulsé l'action Sartorius Stedim, a gagné plus de 6% dans la matinée avant d'effacer sa hausse. Vers 13h10, l'action prenait 0,1%, à 334,4 euros, alors que le SBF 120 abandonne 1%.

Les résultats 2020 sont "de très bonne facture", apprécient les analystes d'Invest Securities. UBS note que tous les indicateurs publiés par le groupe sont supérieurs au consensus des analystes.

Selon les données préliminaires fournies par la société, Sartorius Stedim a vu son chiffre d'affaires progresser de 32,6% en données publiées et de 34,6% à taux de change constants en 2020, à 1,9 milliard d'euros. Sartorius Stedim a notamment bénéficié d'effets positifs liés à la pandémie, plusieurs de ses clients devant se préparer à la fabrication de vaccins et de thérapies contre le Covid-19. Le groupe chiffre cet impact sur sa croissance à plus de 12 points de pourcentage.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant s'est inscrit à 604,7 millions d'euros, en progression de 43,5% sur un an. La marge correspondante s'est améliorée de plus de 2 points de pourcentage, passant de 29,3% à 31,7%.

Sartorius Stedim anticipait une croissance dans le haut, voire légèrement au-dessus, d'une fourchette de 26% à 30% à taux de change constants, ainsi qu'une marge d'Ebitda courant de 32%.

Le résultat net courant a bondi de 46% l'année dernière, pour atteindre 383,8 millions d'euros.

Une nouvelle progression de la rentabilité attendue en 2021

Pour 2021, Sartorius Stedim a indiqué prévoir une progression de ses revenus comprise entre 20% et 26% à taux de change constants. "Les acquisitions initiales devraient représenter quelque 5,5% de cette croissance", a indiqué le groupe. "L'impact des activités liées à la pandémie sur le résultat du groupe, difficile à estimer précisément à l'heure actuelle, devrait se monter à 7 points de pourcentage au maximum", a également souligné Sartorius Stedim.

La société anticipe pour l'année en cours une rentabilité en légère hausse, avec une marge d'Ebitda courant d'environ 32% après 31,7% en 2020.

Ces prévisions supposent que "l'économie mondiale se rétablira progressivement au fil de l'année et que les chaînes d'approvisionnement seront stables", a indiqué Sartorius Stedim.

A la lueur de ses résultats 2020 en forte hausse, l'entreprise a également révisé à la hausse ses projections à l'horizon 2025. Sartorius Stedim vise désormais un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, soit 1,2 milliard de plus que son précédent objectif. Le groupe compte parvenir à ce niveau à la fois grâce à la croissance organique et aux acquisitions.

Ce nouvel objectif de revenus à horizon 2025 constitue "une déclaration de confiance dans la croissance sous-jacente", estiment les analystes d'UBS.

La marge d'Ebitda courant devrait progresser jusqu'à atteindre 33%. Sartorius Stedim anticipait précédemment une marge d'Ebitda de "près de 30%".

"Ces projections supposent qu'en moyenne, les marges des futures acquisitions, initialement un peu en retrait, rejoindront celles des activités existantes du groupe après intégration, et que les principaux taux de change ne varieront pas significativement", a expliqué la société.

