La valeur du jour à Paris - Sartorius Stedim Biotech lanterne rouge du SBF 120 après l'avertissement sur ses ventes

Ces dernières années, Sartorius Stedim Biotech avait pris l’habitude de réserver de bonnes surprises aux investisseurs, soit en dévoilant des résultats solides, soit en rehaussant ses objectifs annuels. Au cours des 3 dernières années, l’action du fournisseur de matériels pour le secteur biopharmaceutique a en conséquence bondi de plus de 120%. L’avertissement sur les ventes 2022 fait ainsi l’effet d’une douche froide, entraînant une chute du titre Sartorius Stedim Biotech de 13,58% à 300,9 euros, soit le plus fort repli du SBF 120.



" La croissance du chiffre d'affaires consolidé devrait maintenant se situer dans la moitié inférieure de la fourchette de 15 à 19 % ", a prévenu Sartorius Stedim Biotech . La croissance non organique liée aux acquisitions est prévue à environ deux points de pourcentage. La projection de la marge Ebitda courant reste, elle, inchangée à plus de 35 %.



" Elles se situent toujours au sein de la fourchette anticipée jusqu'à présent, mais sont soumises à des incertitudes encore élevées face à la situation politique et économique mondiale ", a averti le PDG Joachim Kreuzburg, à propos des perspectives.



" Avec un consensus de Visible Alpha de croissance de 16,8% des revenus à taux de change constants, nous pensons qu'il y a peu de risques de révisions à la baisse du consensus pour l'exercice 2022 " rassure Berenberg.



Sartorius Stedim Biotech a émis cet avertissement à l'occasion de la présentation de résultats 9 mois un peu courts. Le résultat net courant a atteint 607 millions d'euros, en progression de 19,2% tandis que l'Ebitda courant a progressé de 19,1 % à 912 millions d'euros. Le consensus FactSet s'élevait à 927 millions d'euros pour l'Ebitda. La marge d'Ebitda est ressortie à 35% contre 36,3% sur la même période en 2021.



" Cette évolution a été influencée positivement par des économies d'échelle issues de la croissance du chiffre d'affaires, mais diluée par les effets de change et, conformément aux prévisions, par des frais supérieurs suite au recrutement de nouveaux employés ainsi que par d'autres postes de coûts normalisés ", a expliqué la société.



Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 17% à taux de change constants pour atteindre environ 2,603 milliards d'euros. Il est en hausse de 23,4% en données publiées. Le marché visait 2,63 milliards d'euros.