26-Mars-2024 / 16:18 CET/CEST



Aubagne, le 26 mars 2024



Résolutions de l’Assemblée générale annuelle mixte de Sartorius Stedim Biotech S.A.



Lors de l’Assemblée générale annuelle mixte des actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. les actionnaires a donné aujourd'hui quitus à tous les directeurs, décision prise à une large majorité, et a approuvé la nomination renouvelée de Mme. Susan Dexter et Mme. Anne-Marie Graffin pour un mandat de trois ans.



À compter du 26 mars 2024, le Conseil d’administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. sera composé de : Joachim Kreuzburg (Président), René Fáber (Directeur Général), Pascale Boissel, Susan Dexter, Romaine Fernandes , Anne-Marie Graffin, Lothar Kappich et Henri Riey.



Les actionnaires de Sartorius Stedim Biotech approuvent la proposition de dividende

Par ailleurs, les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions à une large majorité, y compris la proposition de verser un dividende de 0,69 euro par action au titre de l’exercice 2023. Le montant total distribué sera de 67,1 millions d’euros. Le dividende sera payé le 4 avril 2024.



Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s’avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces prévisions à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs.





Agenda financier

18 avril 2024 Publication des chiffres trimestriels janvier à mars 2024

19 juillet 2024 Publication des chiffres du premier semestre janvier à juin 2024

17 octobre 2024 Publication des chiffres des neuf premiers mois janvier à septembre 2024





À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un partenaire international de premier plan de l’industrie biopharmaceutique. En tant que fournisseur de solutions innovantes, le Groupe, basé à Aubagne en France, aide ses clients à fabriquer des médicaments biotechnologiques, tels que les thérapies cellulaires et géniques, de manière sûre, rapide et économique. Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Présent dans le monde entier, le groupe possède des sites de fabrication, de R&D et de vente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Sartorius Stedim Biotech étend régulièrement son portefeuille d’activités grâce à l’acquisition de technologies complémentaires. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2,8 milliards d’euros. Actuellement, quelque 10 600 personnes travaillaient pour des clients à travers le monde.





Contact

Timo Lindemann

Communication externe

+49 (0)551.308.4724

timo.lindemann@sartorius.com



