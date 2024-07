Sartorius Stedim Biotech SA / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Résultats de Sartorius Stedim Biotech pour le premier semestre 2024



18-Juil-2024 / 18:30 CET/CEST





Aubagne, France | 18 juillet 2024

Résultats de Sartorius Stedim Biotech pour le premier semestre 2024

Chiffre d’affaires à 1 373 millions d’euros, soit une baisse organique de 3,8 % à taux de change constant 1 et de 1,2 % en tenant compte des acquisitions 2 (baisse déclarée : - 2 %) ; croissance de 4,7 % à taux de change constant 1 au deuxième trimestre 2024

EBITDA courant 1 à 387 millions d’euros, marge correspondante à 28,2 % ; résultat net 1 à 104 millions d’euros

Perspectives délibérément plus prudentes : Les attentes pour 2024 ont été ajustées en raison de la persistance d'une forte volatilité et d'une prévisibilité limitée

Les tendances à long terme restent positives dans le secteur biopharmaceutique et des sciences de la vie

Dans un environnement de marché toujours très difficile et volatile pour le secteur des sciences de la vie, Sartorius Stedim Biotech, partenaire majeur de l’industrie biopharmaceutique, termine la première moitié de l’exercice avec un chiffre d’affaires en évolution positive.

« Nous avons atteint nos objectifs pour les six premiers mois de l'an née, avec une croissance du chiffre d’affaires à un chiffre et une rentabilité solide au deuxième trimestre. Néanmoins, la dynamique de notre portefeuille varie : certains éléments tels que les consommables ainsi que nos solutions de thérapies géniques et cellulaires affichent une évolution positive, alors que d’autres groupes de produits enregistrent une demande modérée, à l’instar du marché en Chine. Au vu de la volatilité élevée persistante et d'une prévisibilité limitée, nous avons décidé d’adopter une approche plus prudente pour le reste de l’année et nous prévoyons maintenant que le chiffre d'affaires se situera à peu près au niveau de l'année précédente », a annoncé René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech. « Toutefois, les tendances fondamentales de notre industrie restent très positives, comme en témoignent le nombre élevé de nouvelles autorisations et les solides pipelines de produits biopharmaceutiques, en particulier les thérapies cellulaires et géniques - pour lesquelles nous disposons d’un portefeuille complet, conçu pour répondre aux besoins des clients, quelles que soient les modalités et les étapes du processus. »

Développement des activités 1

Sartorius Stedim Biotech propose une large gamme de technologies innovantes pour la fabrication de produits biopharmaceutiques tels que les anticorps monoclonaux, les vaccins ou les thérapies cellulaires et géniques. Au cours du premier semestre, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 1 373 millions d’euros , soit une légère baisse de 1,2 % à taux de change constant (baisse organique : -3,8 % ; baisse déclarée : -2 %). Ce chiffre comprend une contribution à la croissance des acquisitions2 de 2,6 points de pourcentage. Entre avril et juin, soit un trimestre, le chiffre d’affaires a augmenté de 4,7 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. Compte tenu du déstockage avancé de la part des clients, l es prises de commandes1 ont augmenté de 11,2 % à taux de change constant (hausse déclarée : 10,4 %) et atteint 1 261 millions d’euros pour le premier semestre, tandis que l'augmentation globale de la demande dans la gamme des consommables a encore été freinée par la réticence persistante à investir dans l'ensemble de l'industrie.

L’activité présente des résultats contrastés selon les régions : alors que la zone EMEA 3 enregistre une augmentation de 4,4 % à taux de change constant de son chiffre d’affaires, celui des Amériques a baissé de 6,2 % par rapport à l'année précédente et, en raison de la morosité persistante du marché chinois, la zone Asie/Pacifique voit son chiffre d’affaires baisser légèrement de 2,4 % à taux de change constant.

L'EBITDA courant a diminué de 6,8 % pour atteindre 387 millions d'euros au premier semestre, principalement en raison des effets de volume et du mix produi ts. La marge correspondante s’est maintenue à un niveau élevé de 28,2 % (même période de l'année précédente : 29,7 %).

Le résultat net courant1 s’élève à 165 millions d’euros, contre 242 millions d’euros au premier semestre 2023. Le résultat net s’élève à 104 millions d’euros, contre 244 millions d’euros à la même période l’année précédente. Le résultat net courant par action se monte à 1,71 euro (exercice précédent : 2,62 euros) et le résultat net par action à 1,08 euro (exercice précédent : 2,65 euros).

Au 30 juin 2024, Sartorius Stedim Biotech employait 10 382 personnes dans le monde, contre 11 135 à la même date l’an dernier (31 décembre 2023 : 10 662 personnes). Cette réduction est principalement imputable à l’expiration de contrats de travail à durée déterminée et à la rotation naturelle du personnel.

Principaux indicateurs financiers

Les principaux indicateurs financiers de Sartorius Stedim Biotech restent à un niveau élevé. Les capitaux propres s'élevaient à 3 924 millions d'euros au 30 juin 2024, tandis que le ratio de capitaux propres1 a augmenté pour atteindre 48,6 % (31 décembre 2023 : 2 674 millions d'euros et 34,6 %), principalement en raison des mesures d'équité réalisées avec succès au début du mois de février 2024.

Le flux net de trésorerie d’exploitation s'est élevé à 272 millions d'euros, contre 312 millions d’euros à la même période l’année précédente. Les investissements pour soutenir la croissance future par l'extension des capacités mondiales sont restés élevés au premier semestre, à 189 millions d'euros, et conformes à la planification, mais inférieurs à ceux de l'année précédente (262 millions d'euros). Le ratio des dépenses d'investissement (capex) par rapport au chiffre d'affaires était de 13,8 %, contre 18,7 % l'année précédente. Dans le même temps, les mesures visant à réduire le fonds de roulement ont permis d'augmenter de manière significative le flux de trésorerie. En conséquence, la dette brute a été réduite à 2 919 millions d'euros (31 décembre 2023 : 3 682 millions d'euros), la dette nette à 2 465 millions d'euros et le ratio de la dette nette sur l'EBITDA courant 1 à 3,3 (31 décembre 2023 : 3 565 millions d'euros et 4,5).

Prévisions ajustées pour l'exercice 2024

L'industrie des sciences de la vie continue de présenter un tableau contrasté, sans dynamique positive stable. Alors que la normalisation de la demande pour certains produits a progressé, les clients continuent de réduire leurs stocks dans d'autres groupes de produits ou restent réticents à investir. Bien qu'ayant atteint les objectifs fixés pour le premier semestre 2024, la direction de l'entreprise adopte délibérément une approche conservatrice et prudente des perspectives pour le reste de l'année et ne s'attend pas à une augmentation de la dynamique de la demande avant le dernier trimestre.

Dans le contexte d'une demande toujours modérée, Sartorius Stedim Biotech s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 reste au niveau de l'année précédente, une fourchette d'évolution du chiffre d'affaires comprise entre un pourcentage négatif faible à un chiffre et un pourcentage positif faible à un chiffre (précédemment : croissance du chiffre d'affaires dans le milieu à la partie supérieure de la fourchette à un chiffre). L'acquisition de Polyplus devrait contribuer à hauteur d'environ 2 points de pourcentage à la croissance non organique des ventes.

En termes de rentabilité, l'entreprise s'attend à ce que son programme de réduction des coûts ait des effets de plus en plus positifs, à hauteur de plus de 85 millions d'euros, au fur et à mesure que l'année avance, même si ces effets ne compenseront pas entièrement l'impact des plus faibles prévisions de volumes. En outre, les mesures visant à réduire les stocks devraient entraîner une dilution supplémentaire de l'EBITDA en raison d'une plus faible utilisation des capacités de production.

Dans ce contexte, Sartorius Stedim Biotech prévoit désormais une marge d'EBITDA courant de 27 à 29 % (précédemment : supérieure à 30 %) pour l'ensemble de l'année 2024.

Suite aux ajustements de ses plans d'investissement au regard de l'évolution actuelle des activités, le ratio des dépenses d'investissement par rapport au chiffre d'affaires devrait désormais se situer autour de 12 % (contre environ 13 % précédemment) en 2024, tandis que le ratio de la dette nette par rapport à l'EBITDA courant devrait être d’environ 2,5 à 3,0 (contre un peu moins de 2,5 précédemment).

L'évolution mitigée et volatile des activités à la suite de la pandémie et la prévisibilité limitée de l'évolution des activités à court terme qui en résulte n'ont aucun impact sur les moteurs de croissance fondamentalement positifs des marchés des sciences de la vie et de la biopharmacie. Les données les plus récentes sur les autorisations de mise sur le marché et les projets cliniques sont très positives, en particulier dans le domaine des thérapies modernes telles que les thérapies cellulaires et géniques. En conséquence, la société ne modifie pas actuellement ses objectifs à moyen terme jusqu'en 2028.

La direction souligne également que la dynamique et la volatilité du secteur se sont considérablement accrues ces dernières années. En outre, les incertitudes liées à l'évolution de la situation géopolitique, telles que les tendances émergentes de découplage dans différents pays, jouent un rôle de plus en plus important. Il en résulte une incertitude accrue lors des prévisions de développement des activités.

Les prévisions ont été préparées sur la base des données antérieures et sont conformes aux principes comptables. Comme pour les exercices précédents, tous les chiffres prévisionnels sont basés sur des taux de change constants. La direction souligne également que la dynamique et la volatilité du secteur se sont considérablement accrues ces dernières années. En outre, les incertitudes liées à l'évolution de la situation géopolitique, telles que les tendances émergentes au découplage dans différents pays, jouent un rôle de plus en plus important. Il en résulte une incertitude accrue lors des prévisions de développement des activités.

1 Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis par les normes comptables internationales. Ces indicateurs visent à améliorer la comparaison des performances au fil du temps et avec d’autres entreprises du secteur.

Taux de change constant : les chiffres indiqués à taux de change constant éliminent l’impact des fluctuations des taux de change en appliquant le même taux de change pour la période en cours et la période précédente.

Organique : les chiffres de croissance organique excluent l’impact des fluctuations des taux de change et les changements dans le cadre de la consolidation

Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues et réservées par contrat au cours de l’exercice considéré

EBITDA courant : bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements, corrigé des événements non récurrents

Résultat net courant : résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d’impôt normalisés

Ratio de capitaux propres : rapport des capitaux propres sur le total bilan

Ratio d’endettement net sur EBITDA courant : rapport de l’endettement net sur l’EBITDA courant au cours des douze derniers mois, y compris la contribution pro forma des acquisitions pendant cette période

2 Acquisition de Polyplus

3 EMEA = Europe, Moyen-Orient, Afrique

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s’avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à l’exactitude du présent communiqué. Le communiqué de presse original en langue française est la version faisant foi.

Conférence téléphonique

René Fáber, Directeur Général du Groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une téléconférence le 18 juillet 2024 à 19.45 h (heure de Paris) afin de commenter les résultats de la société avec les analystes et investisseurs.

Vous pouvez vous inscrire à l’adresse suivante : https://sar.to/H1_ConferenceCall

Agenda financier

17 octobre 2024 Publication des résultats des neuf premiers mois (janvier à septembre 2024)

Chiffres clés du premier semestre et deuxième trimestre 2024

en millions € sauf indications particulières 6 mois

2024 6 mois

2023 Δ en % Δ en % tc1 Prises de commandes et chiffre d’affaires Prises de commandes 1 260,5 1 142,3 10,4 11,2 Chiffre d’affaires² 1 373,2 1 401,8 -2,0 -1,2 EMEA³ 574,5 551,4 4,2 4,4 Les Amériques³ 492,4 525,6 -6,3 -6,2 Asie | Pacifique³ 306,4 324,9 -5,7 -2,4 Résultats EBITDA4 387,3 415,7 -6,8 387,3 Marge d’EBITDA4 en % 28,2 29,7 Résultat net courant5 164,8 241,5 -31,8 Résultat net courant5 par action en € 1,71 2,62 -34,7 Résultat net6 104,0 244,2 -57,4 Résultat par action⁶ en € 1,08 2,65 -59,3

1 À taux de change constant : les chiffres indiqués à taux de change constant éliminent l’impact des fluctuations des taux de change en appliquant le même taux de change pour la période en cours et la période précédente,

2 Toutes commandes de clients conclues et réservées par contrat au cours de l’exercice considéré

3 Selon la localisation des clients

4 EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, corrigé des éléments non récurrents

5 Résultat net courant = résultat net après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements et basé sur le résultat financier et le taux d’impôt normalisés

6 Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle

Rapprochement entre présentation retraitée et indicateur clé EBITDA en millions € 6 mois

2024 6 mois

2023 EBIT (résultat opérationnel) 214,8 266,6 Éléments non récurrents 27,5 50,0 Dépréciation | amortissement 144,9 99,0 EBITDA courant 387,3 415,7

Rapprochement

en millions € 6 mois

2024 6 mois

2023 EBIT (résultat opérationnel) 214,8 266,6 Eléments non-récurrents 27,5 50,0 Amortissement | IFRS 3 58,7 33,7 Résultat financier normalisé1 -75,8 -23,5 Charge d'impôt normalisé (26%)2 -58,6 -85,0 Résultat net courant 166,7 241,9 Participations ne donnant pas le contrôle -1,9 -0,4 Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle 164,8 241,5 Résultat net courant par action en € 1,71 2,62

1 Résultat financier hors ajustements de la juste valeur des instruments de couverture et effets de change liés aux activités de financement et variation de l'évaluation du passif d'earn-out

2 Impôt normalisé sur les bénéfices basé sur le résultat courant avant taxes et amortissements sans effet sur la trésorerie

Ratio endettement net | EBITDA courant

En millions €,

sauf indications particulières 6 mois

2024 6 mois

2023 Endettement brut 2 919,0 1 358,5 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 454,1 110,0 Endettement net 2 464,9 1 248,5 EBITDA courant (12 mois) 757,0 1,030,1 EBITDA d’acquisitions pro forma (12 mois) 0,0 3,6 EBITDA courant proforma (12 mois) 757,0 1 033,8 Ratio endettement net | EBITDA courant 3,3 1,2

Investissements

En millions €,

sauf indications particulières 6 mois

2024 6 mois

2023 Chiffre d’affaires 1 373,2 1 401,8 Dépenses d’investissement 189,4 261,9 Dépenses d’investissement en % du chiffre d’affaires 13,8 18,7

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un partenaire international de premier plan de l’industrie biopharmaceutique. En tant que fournisseur de solutions innovantes, le Groupe, basé à Aubagne en France, aide ses clients à fabriquer des médicaments biotechnologiques, tels que les thérapies cellulaires et géniques, de manière sûre, rapide et économique. Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Présent dans le monde entier, le Groupe possède des sites de fabrication, de R&D et de vente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Sartorius Stedim Biotech étend régulièrement son portefeuille d’activités grâce à l’acquisition de technologies complémentaires. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2,8 milliards d’euros. Actuellement, quelque 10 600 personnes travaillaient pour des clients à travers le monde.

Consultez nos actualités et suivez Sartorius Stedim Biotech sur LinkedIn.

Contact

Petra Kirchhoff

Responsable de la communication du Groupe et des relations avec les investisseurs

+49 (0)551 308 1686