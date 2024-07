Principaux indicateurs financiers

Les principaux indicateurs financiers de Sartorius Stedim Biotech restent à un niveau élevé. Les capitaux propres s'élevaient à 3 924 millions d'euros au 30 juin 2024, tandis que le ratio de capitaux propres1 a augmenté pour atteindre 48,6 % (31 décembre 2023 : 2 674 millions d'euros et 34,6 %), principalement en raison des mesures d'équité réalisées avec succès au début du mois de février 2024.

Le flux net de trésorerie d'exploitation s'est élevé à 272 millions d'euros, contre 312 millions d'euros à la même période l'année précédente. Les investissements pour soutenir la croissance future par l'extension des capacités mondiales sont restés élevés au premier semestre, à 189 millions d'euros, et conformes à la planification, mais inférieurs à ceux de l'année précédente (262 millions d'euros). Le ratio des dépenses d'investissement (capex) par rapport au chiffre d'affaires était de 13,8 %, contre 18,7 % l'année précédente. Dans le même temps, les mesures visant à réduire le fonds de roulement ont permis d'augmenter de manière significative le flux de trésorerie. En conséquence, la dette brute a été réduite à 2 919 millions d'euros (31 décembre 2023 : 3 682 millions d'euros), la dette nette à 2 465 millions d'euros et le ratio de la dette nette sur l'EBITDA courant 1 à 3,3 (31 décembre 2023 : 3 565 millions d'euros et 4,5).

Prévisions ajustées pour l'exercice 2024

L'industrie des sciences de la vie continue de présenter un tableau contrasté, sans dynamique positive stable. Alors que la normalisation de la demande pour certains produits a progressé, les clients continuent de réduire leurs stocks dans d'autres groupes de produits ou restent réticents à investir. Bien qu'ayant atteint les objectifs fixés pour le premier semestre 2024, la direction de l'entreprise adopte délibérément une approche conservatrice et prudente des perspectives pour le reste de l'année et ne s'attend pas à une augmentation de la dynamique de la demande avant le dernier trimestre.

Dans le contexte d'une demande toujours modérée, Sartorius Stedim Biotech s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 reste au niveau de l'année précédente, une fourchette d'évolution du chiffre d'affaires comprise entre un pourcentage négatif faible à un chiffre et un pourcentage positif faible à un chiffre (précédemment : croissance du chiffre d'affaires dans le milieu à la partie supérieure de la fourchette à un chiffre). L'acquisition de Polyplus devrait contribuer à hauteur d'environ 2 points de pourcentage à la croissance non organique des ventes.

En termes de rentabilité, l'entreprise s'attend à ce que son programme de réduction des coûts ait des effets de plus en plus positifs, à hauteur de plus de 85 millions d'euros, au fur et à mesure que l'année avance, même si ces effets ne compenseront pas entièrement l'impact des plus faibles prévisions de volumes. En outre, les mesures visant à réduire les stocks devraient entraîner une dilution supplémentaire de l'EBITDA en raison d'une plus faible utilisation des capacités de production.

Dans ce contexte, Sartorius Stedim Biotech prévoit désormais une marge d'EBITDA courant de 27 à 29 % (précédemment : supérieure à 30 %) pour l'ensemble de l'année 2024.

Suite aux ajustements de ses plans d'investissement au regard de l'évolution actuelle des activités, le ratio des dépenses d'investissement par rapport au chiffre d'affaires devrait désormais se situer autour de 12 % (contre environ 13 % précédemment) en 2024, tandis que le ratio de la dette nette par rapport à l'EBITDA courant devrait être d'environ 2,5 à 3,0 (contre un peu moins de 2,5 précédemment).

L'évolution mitigée et volatile des activités à la suite de la pandémie et la prévisibilité limitée de l'évolution des activités à court terme qui en résulte n'ont aucun impact sur les moteurs de croissance fondamentalement positifs des marchés des sciences de la vie et de la biopharmacie.