Aubagne, France | 17 mai 2024 Sartorius Stedim Biotech Capital Markets Day :Liens vers la présentation et le webcast Sartorius Stedim Biotech a tenu sa journée des marchés des capitaux (« Capital Markets Day / CMD) hier pour présenter sa stratégie et ses objectifs. La société a expliqué et confirmé ses prévisions pour 2024 et son ambition à moyen terme jusqu'en 2028. Afin d'assurer un large accès à la présentation de la CMD, qui a été publiée sur le site web depuis le début de la CMD, nous renvoyons au lien correspondant. Nous envoyons également le lien ver le webcast. Présentation de la journée des marchés des capitaux Webcast Agenda financier 19 juillet 2024 Publication des chiffres du premier semestre (de janvier à juin 2024) 17 octobre 2024 Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2024) À propos de Sartorius Stedim Biotech Sartorius Stedim Biotech est un partenaire international de premier plan de l’industrie biopharmaceutique. En tant que fournisseur de solutions innovantes, le Groupe, basé à Aubagne en France, aide ses clients à fabriquer des médicaments biotechnologiques, tels que les thérapies cellulaires et géniques, de manière sûre, rapide et économique. Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Présent dans le monde entier, le Groupe possède des sites de fabrication, de R&D et de vente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Sartorius Stedim Biotech étend régulièrement son portefeuille d’activités grâce à l’acquisition de technologies complémentaires. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2,8 milliards d’euros. Actuellement, quelque 10 600 personnes travaillaient pour des clients à travers le monde. Consultez nos actualités et suivez Sartorius Stedim Biotech sur LinkedIn. Contact Petra Kirchhoff Responsable de la communication du Groupe et des relations avec les investisseurs +49 (0)551 308 1686 petra.kirchhoff@sartorius.com

