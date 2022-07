Sartorius Stedim Biotech : Communiqué de presse H1|2022

1 827 millions d'euros, soit, comme prévu, un chiffre légèrement en-deçà du niveau de l'année dernière à 1 890 millions d'euros (à taux de change constant : -7,3 %, déclaré : -3,3 %).

Face à la forte croissance du chiffre d'affaires, l'EBITDA courant a progressé de 24,5 % pour s'établir à 607 millions d'euros au cours du premier semestre. La marge correspondante a atteint 35,2 % (même période l'an passé : 36,1 %). Cette évolution a été influencée par des économies d'échelle positives, elles- mêmes contrebalancées par des effets de change négatifs et, conformément aux prévisions, par des coûts supérieurs suite au recrutement de nouveaux employés ainsi qu'à l'augmentation des voyages d'affaires. Les effets des évolutions de prix et des ajustements du côté des achats comme des clients se sont largement compensés.

Le résultat net courant a atteint 405 millions d'euros, soit une hausse de 26,0 % en glissement annuel. Le résultat net courant par action s'est établi à 4,40 euros (même période de l'exercice précédent : 3,49 euros).

Principaux indicateurs financiers

Le groupe Sartorius Stedim Biotech présente toujours un bilan et une base financière très solides. Au 30 juin 2022, son ratio de capitaux propres s'élevait à 48,6 % (31 décembre 2021 : 43,9 %). À la date de clôture, le ratio endettement net / EBITDA courant atteignait 0,5 contre 0,4 en fin d'exercice 2021. Le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement se situait à -180 millions d'euros contre -113 millions d'euros au premier semestre 2021. Le ratio dépenses d'investissement (CAPEX) / chiffre d'affaires se montait à 10,4 % (même période de l'année précédente : 8,4 %).

Augmentation du nombre d'employés

Au 30 juin 2022, Sartorius Stedim Biotech employait un total de 11 942 personnes dans le monde entier, soit 1 533 employés de plus qu'à la fin du mois de décembre 2021.

Confirmation des perspectives pour l'exercice 2022

La direction confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours : la croissance du chiffre d'affaires consolidé est projetée entre 15 % et 19 %, et la croissance non organique liée aux acquisitions est prévue à 2 points de pourcentage. En termes de rentabilité, Sartorius Stedim Biotech anticipe toujours une marge d'EBITDA courant à plus de 35 %.

Le ratio d'investissement devrait atteindre environ 14,5 % et le ratio d'investissement net / EBITDA courant devrait se situer à près de 0,2 à la fin de l'exercice. Ces projections ne tiennent pas compte d'autres acquisitions potentielles.

Comme pour les exercices précédents, toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant. De plus, la direction note une augmentation du dynamisme et de la volatilité du secteur des sciences de la vie et de l'industrie biopharmaceutique ces dernières années, la pandémie de coronavirus ayant renforcé cette tendance. En outre, elles présupposent que la situation géopolitique et économique mondiale, les chaînes logistiques, le taux d'inflation et l'approvisionnement en énergie ne se dégraderont pas davantage, et qu'aucune nouvelle restriction liée au coronavirus ne sera imposée. Par conséquent, les prévisions actuelles affichent une part d'incertitude plus grande qu'à l'accoutumée.