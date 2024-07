Dans le contexte d'une demande toujours modérée, Sartorius Stedim Biotech s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 reste au niveau de l'année précédente, une fourchette d'évolution du chiffre d'affaires comprise entre un pourcentage négatif faible à un chiffre et un pourcentage positif faible à un chiffre (précédemment : croissance du chiffre d'affaires dans le milieu à la partie supérieure de la fourchette à un chiffre). L'acquisition de Polyplus devrait contribuer à hauteur d'environ 2 points de pourcentage à la croissance non organique des ventes.

En termes de rentabilité, l'entreprise s'attend à ce que son programme de réduction des coûts ait des effets de plus en plus positifs, à hauteur de plus de 85 millions d'euros, au fur et à mesure que l'année avance, même si ces effets ne compenseront pas entièrement l'impact des plus faibles prévisions de volumes. En outre, les mesures visant à réduire les stocks devraient entraîner une dilution supplémentaire de l'EBITDA en raison d'une plus faible utilisation des capacités de production.

Dans ce contexte, Sartorius Stedim Biotech prévoit désormais une marge d'EBITDA courant de 27 à 29 % (précédemment : supérieure à 30 %) pour l'ensemble de l'année 2024.

Suite aux ajustements de ses plans d'investissement au regard de l'évolution actuelle des activités, le ratio des dépenses d'investissement par rapport au chiffre d'affaires devrait désormais se situer autour de 12 % (contre environ 13 % précédemment) en 2024, tandis que le ratio de la dette nette par rapport à l'EBITDA courant devrait être d'environ 2,5 à 3,0 (contre un peu moins de 2,5 précédemment).

L'évolution mitigée et volatile des activités à la suite de la pandémie et la prévisibilité limitée de l'évolution des activités à court terme qui en résulte n'ont aucun impact sur les moteurs de croissance fondamentalement positifs des marchés des sciences de la vie et de la biopharmacie. Les données les plus récentes sur les autorisations de mise sur le marché et les projets cliniques sont très positives, en particulier dans le domaine des thérapies modernes telles que les thérapies cellulaires et géniques. En conséquence, la société ne modifie pas actuellement ses objectifs à moyen terme jusqu'en 2028.

La direction souligne également que la dynamique et la volatilité du secteur se sont considérablement accrues ces dernières années. En outre, les incertitudes liées à l'évolution de la situation géopolitique, telles que les tendances émergentes de découplage dans différents pays, jouent un rôle de plus en plus important. Il en résulte une incertitude accrue lors des prévisions de développement des activités.

Les prévisions ont été préparées sur la base des données antérieures et sont conformes aux principes comptables. Comme pour les exercices précédents, tous les chiffres prévisionnels sont basés sur des taux de change constants.

1 Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis par les normes comptables internationales. Ces indicateurs visent à améliorer la comparaison des performances au fil du temps et avec d'autres entreprises du secteur.