Sartorius Stedim Biotech : Croissance exceptionnelle pour Sartorius Stedim Biotech en 2020...

principaux sites en Allemagne, à Porto Rico et en Chine. Par ailleurs, nous avons sensiblement augmenté nos objectifs à moyen terme pour 2025 et prévoyons désormais de porter notre chiffre d'affaires à 4 milliards d'euros. »

Développement des activités du groupe

Les chiffres préliminaires indiquent que le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 34,6 % pour atteindre 1 910 millions d'euros à taux de change constant (+32,6 % déclaré). Sartorius Stedim Biotech a donc excédé les prévisions publiées en début d'année, qui anticipaient une hausse du chiffre d'affaires de 11 % à 14 % et avaient été revues à la hausse en cours d'année. Cet excellent résultat découle principalement de deux effets : en plus d'une forte croissance organique, les toutes dernières acquisitions ont représenté près de 6 points de pourcentage du développement non organique. Plusieurs clients de l'industrie biopharmaceutique ont en outre dû se préparer à la fabrication de vaccins contre le coronavirus et de thérapies du Covid-19, ce qui nous a aussi été profitable. L'influence de ces effets liés à la pandémie sur la croissance consolidée a représenté plus de 12 points de pourcentage.

La croissance des prises de commandes1 a été encore plus dynamique que celle du chiffre d'affaires, en hausse de 56,7 % à taux de change constant, pour s'établir à 2 381 millions d'euros (+54,3 % déclaré). Les commandes en rapport avec la pandémie ont représenté près de 19 points de pourcentage de la croissance.

L'EBITDA courant1, premier indicateur de résultat du groupe, a aussi considérablement progressé et présente un taux d'augmentation supérieur à celui du chiffre d'affaires, de 43,5 %, à 605 millions d'euros. La marge d'EBITDA correspondante est passée de 29,3 % à 31,7 % en glissement annuel. Si les économies d'échelle ont joué un rôle majeur dans cette augmentation substantielle de la rentabilité, le fléchissement des coûts dans certains domaines, notamment en raison de la diminution des déplacements professionnels et des embauches dans les services hors production, a aussi exacerbé cette évolution. Les dernières acquisitions ont eu un léger effet positif sur la marge bénéficiaire, et les vents contraires au niveau des taux de change ont exercé un léger effet de dilution. Le résultat net courant1 a augmenté de 45,9 %, atteignant 384 millions d'euros. Le résultat net courant par action a bondi de 45,9 %, passant de 2,85 euros un an auparavant à 4,16 euros.

Développement des activités des régions

Le groupe a encore une fois enregistré des croissances de ses ventes à deux chiffres dans les trois zones géographiques. Dans les régions EMEA2 et Amériques, en particulier, Sartorius Stedim Biotech a bénéficié d'un surcroît de demande lié à la fabrication de vaccins contre le coronavirus et de thérapies du Covid-19. Le chiffre d'affaires des Amériques, qui représente environ 35 % du chiffre d'affaires total du groupe, est monté en flèche de 34,0 %, en partie grâce aux acquisitions, pour atteindre 670 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de la région EMEA2, qui constitue la plus grande part du chiffre d'affaires total du groupe avec environ 40 %, a augmenté de 33,0 % à 761 millions d'euros. Quant à la région Asie | Pacifique, qui compte pour quelque 25 % du chiffre d'affaires du groupe, elle obtient un chiffre d'affaires de 479 millions d'euros, en hausse de 38,3 %. (Tous les chiffres de croissance du chiffre d'affaires sont exprimés à taux de change constant.)

Principaux indicateurs financiers

En 2020, Sartorius Stedim Biotech a investi massivement dans l'extension de ses capacités pour satisfaire la forte demande. Le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires1 s'établit à 8,3 %, dans la fourchette prévue (exercice précédent : 9,4 %). À la fin de l'exercice, les capitaux propres avaient augmenté de 1 189 à