Sartorius Stedim Biotech : La valeur du jour à Paris - Sartorius Stedim Biotech sanctionné en Bourse après son avertissement sur ses résultats 2023

Plus forte baisse du SBF 120, Sartorius Sted Biotech décroche de 13,63% à 238,80 euros, assommé par l'avertissement sur ses résultats 2023 lancé vendredi soir. Le fournisseur de l'industrie des biotechnologies Sartorius Stedim Biotech s'attend désormais à une marge d'Ebitda courant d'environ 30 % après avoir prévu une marge similaire à celle de l'année précédente (35%). La direction cible également un chiffre d'affaires en repli de 10% à 15% contre précédemment une hausse comprise en 0% et 5%. Si JPMorgan reste à Surpondérer, son objectif de cours a été abaissé de 400 à 345 euros.



Les acquisitions devraient contribuer à hauteur d'environ 1 point de pourcentage à l'évolution du chiffre d'affaires, hors acquisition prévue de Polyplus.



Le groupe a mis en cause une " réduction plus longue que prévu des stocks chez les clients de l'industrie biopharmaceutique à la suite de la pandémie de Covid-19, ainsi que les activités d'investissement relativement faibles des clients en raison des capacités de production disponibles ".



La société a déjà décroché fin avril après avoir dévoilé des résultats dégradés au premier trimestre et l'annonce de l'acquisition de la société Polypus pour plus de 2,4 milliards d'euros fin mars avait également entraîné une chute de l'action. Sartorius Stedim Biotech a culminé en bourse à plus de 550 euros en septembre 2021 après avoir connu deux années fastes.



Le ratio dépenses d'investissement sur chiffre d'affaires en 2023 est maintenant estimé à environ 15 % (précédemment, environ 12,5 %) et le ratio d'endettement net sur Ebitda courant à environ 1,1 (auparavant environ 0,5). Les acquisitions éventuelles, y compris la transaction proposée pour Polyplus, ne sont pas incluses dans cette projection.



Sartorius Stedim Biotech considère la normalisation actuelle de la demande après la pandémie comme une phase qui n'éclipse que temporairement les moteurs de croissance très positifs des marchés des sciences de la vie et de la biopharmacie. En conséquence, l'entreprise ne modifie pas ses objectifs à moyen terme jusqu'en 2025. A cet horizon, l'entreprise table sur un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros et une marge d'Ebitda courant de plus de 35%.



" Les objectifs pour 2025 semblent difficiles à atteindre, mais pour ceux qui font preuve de patience, nous continuons à voir de la valeur à long terme " affirme JP Morgan dans une note consacrée à Sartorius Stedim Biotech et à sa maison-mère, Sartorius Group.



Le broker a réduit ses prévisions pour 2023 de 13 % pour la maison mère (15 % pour la filiale française) sur les revenus et de 20 % sur l'EBITDA pour la maison mère (23 % pour la filiale française) pour refléter " l'absence de reprise par rapport aux niveaux du 1er trimestre " et la mise à jour de sa " réflexion sur la normalisation de l'activité sous-jacente après une période de performance supérieure à la tendance au cours des deux dernières années ".