Sartorius Stedim Biotech : Rapport financier semestriel de janvier à juin 2021

5 Résultat net courant = résultat net après les participations ne donnant pas de contrôle, corrigé des éléments non récurrents, et hors Amortissement et basé sur le résultat financier et taux d'impôt normalisés.

4 EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non récurrents

Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Environnement sectoriel 2

Environnement sectoriel

La clientèle du groupe Sartorius Stedim Biotech se concentre dans l'industrie biopharmaceutique. L'évolution de ce secteur influe donc largement sur les résultats du groupe.

Le marché biopharmaceutique connaît une croissance importante - La pandémie entraîne une demande accrue pour les fabricants de technologies de bioprocédés

En 2020, période de référence des données les plus récentes disponibles, les estimations publiées par EvaluatePharma montrent que, malgré la récession mondiale, la croissance du marché pharmaceutique mondial était presque au niveau de l'exercice précédent, enregistrant une augmentation d'environ 3 à 4%. Les ventes de médicaments et vaccins fabriqués selon des procédés biotechnologiques, en particulier, ont continué de croître plus rapidement que l'ensemble du marché, d'environ 7%, pour atteindre 247 milliards d'euros environ.

La croissance du chiffre d'affaires des fournisseurs de technologies pour le développement et la production de produits biopharmaceutiques a été particulièrement soutenue en 2020. Cela s'explique par les bons résultats continus de l'activité de base et par la forte demande supplémentaire alimentée par l'augmentation de la capacité de production des vaccins contre le coronavirus et des thérapies de la Covid-19. Grâce à l'investissement massif de ressources et aux contributions significatives des gouvernements et du secteur privé, de nombreux candidats-médicaments ont franchi les différentes phases de développement à une vitesse inédite. Depuis lors, plus de 30 vaccins et composés anti-coronavirus ont été approuvés sur le marché. La demande associée aux activités de recherche et au développement de la production commerciale a de nouveau donné lieu à des résultats très positifs pour les fournisseurs de technologies de bioprocédés au premier semestre 2021.

La croissance du marché biopharmaceutique dépend bien plus des tendances à moyen et long termes que des fluctuations économiques à court terme. En plus de la mise sur le marché de produits biopharmaceutiques innovants, la demande croissante de médicaments au niveau mondial, l'élargissement du périmètre des indications pour les médicaments autorisés et leur pénétration grandissante du marché ont créé une forte dynamique. De plus en plus de substances actives fabriquées à partir de méthodes de production biotechnologique sont autorisées pour le traitement de maladies rares qui étaient incurables jusqu'à présent. L'industrie pharmaceutique se consacre par ailleurs davantage aux thérapies modernes, comme les thérapies géniques et cellulaires, et aux produits tissulaires fabriqués selon des procédés biotechnologiques. Le processus d'approbation des nouveaux médicaments repose sur la réalisation d'études cliniques. En 2020, plus de 1 000 études cliniques ont dû être suspendues ou leur début prévu retardé en raison de la pandémie de coronavirus. Un nombre tout aussi élevé d'études a de nouveau été suspendu au cours du premier semestre 2021. Cette situation pourrait retarder l'approbation de nouveaux médicaments à l'avenir.

