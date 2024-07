Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Chiffres clés du premier semestre et deuxième trimestre 2024 1 Chiffres clés du premier semestre et deuxième trimestre 2024 en millions € sauf indications particuliéres 6 mois 2024 6 mois 2023 Δ en % Δ in % tc1 Prises de commandes et chiffres d'affaires Prises de commandes2 1 260,5 1 142,3 10,4 11,2 Chiffre d'affaires 1 373,2 1 401,8 -2,0 -1,2  EMEA3 574,5 551,4 4,2 4,4  Amériques3 492,4 525,6 -6,3 -6,2  Asie|Pacifique3 306,4 324,9 -5,7 -2,4 Résultat EBITDA courant 4 387,3 415,7 -6,8 Marge d'EBITDA courant4 en % 28,2 29,7 Résultat net courant normalisé5 164,8 241,5 -31,8 Résultat net courant normalisé5 par action en € 1,71 2,62 -34,7 30 juin 2024 31 déc. 20236 Bilan | Situation financiére Total du bilan 8 068,9 7 730,1 Capitaux propres 3 924,3 2 673,8 Pourcentage de capitaux propres7 en % 48,6 34,6 Endettement net 2 464,9 3 565,2 Ratio endettement net|EBITDA courant8 3,3 4,5 2ième trimestre 2ième trimestre en millions € sauf indications particuliéres 20249 20239 Δ en % Δ en % tc1 Prises de commandes et chiffres d'affaires Prises de commandes 584,3 541,0 8,0 8,1 Chiffre d'affaires 706,4 675,7 4,5 4,7  EMEA3 290,1 254,6 14,0  Amériques3 259,0 267,4 -3,1  Asie|Pacifique3 157,2 153,7 2,3 Résultat EBITDA courant4 196,3 195,6 0,3 Marge d'EBITDA courant4 en % 27,8 28,9 Résultat net courant normalisé5 80,7 110,1 -26,7 Résultat net courant normalisé5 par action en € 0,85 1,19 -29,0 1 Taux de change constant : Les chiffres indiqués à taux de change constant éliminent l'impact des fluctuations des taux de change en appliquant le même taux de change pour la période en cours et la période précédente. 2 Toutes commandes de clients conclues et réservées par contrat au cours de l'exercice considéré. 3 Selon la localisation des clients 4 Résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non récurrents. 5 Résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés. 6 Les chiffres de l'exercice précédent ont été révisés en raison de la finalisation de l'affectation du coût d'acquisition pour Polyplus. 7 Rapport des capitaux propres sur le total bilan. 8 Ratio d'endettement net sur EBITDA courant : rapport de l'endettement net sur l'EBITDA courant au cours des douze derniers mois, y compris la contribution pro forma des acquisitions pendant cette période 9 Chiffres n'ayant fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité.

Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Environnement sectoriel 2 Environnement sectoriel La clientèle du groupe Sartorius Stedim Biotech se concentre dans l'industrie biopharmaceutique. L'évolution de ce secteur influe donc largement sur les résultats du groupe. Développement modéré du marché biopharmaceutique Après une expansion continue et en partie significative sur le marché pharmaceutique mondial dans les années précédentes, la croissance a stagné en 2023 selon Evaluate Pharma. Même le chiffre d'affaires généré par les produits biopharmaceutiques, qui augmente généralement plus vite que celui généré par le marché pharmaceutique dans son ensemble, est resté constant à environ 436milliards de dollars. Ce développement est principalement dû aux baisses de ventes de vaccins et de traitements contre le coronavirus, qui ont diminué de plus de moitié en 2023 par rapport aux quelque 100milliards de dollars précédents. La part de biopharma sur le marché pharmaceutique global demeure inchangée à environ 39%. Les principaux fournisseurs de technologies de bioprocédés ont enregistré une baisse des ventes en 2023 et ont continuellement revu à la baisse les prévisions de croissance communiquées en début d'année. Les facteurs d'influence temporaires incluaient notamment la baisse de l'activité liée au Covid-19 et la réduction du haut niveau de stocks. En outre, les niveaux de production de certaines entreprises biopharmaceutiques ont été particulièrement faibles et l'activité d'investissement a été généralement modérée après plusieurs années d'extension massive des capacités. Ces facteurs ont continué à affecter les performances commerciales des fournisseurs de technologies de bioprocédés au premier trimestre 2024 et ont conduit à une baisse des ventes dans l'ensemble du secteur. La croissance du marché biopharmaceutique dépend bien plus des tendances à moyen et long termes que des fluctuations économiques à court terme. La demande croissante de médicaments au niveau mondial et l'autorisation et la mise sur le marché de produits biopharmaceutiques novateurs créent ici une forte dynamique. D'autres facteurs de croissance entrent en ligne de compte, comme l'élargissement du périmètre des indications pour les médicaments autorisés et leur pénétration galopante du marché. Le nombre de produits biopharmaceutiques autorisés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis s'est maintenu à un niveau élevé aussi bien en 2023 (42 contre 31 en 2022) qu'au premier semestre 2024 (19 contre 20 pour la même période en 2023). Sources : Evaluate Pharma : World Preview 2023, août 2023 ; SDi : Global Assessment Report 2023, juin 2023 ; analyse des publications de l'entreprise ; www.fda.gov

Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Évolution des activités du groupe 3 Évolution des activités du groupe Chiffre d'affaires en légère baisse à -1,2 % au bout de six mois ; 4,7 % de croissance au 2e trimestre

-1,2 % au bout de six mois ; 4,7 % de croissance au 2e trimestre Marge d'EBITDA courant à un très bon niveau de 28,2%, impact positif croissant des mesures de coûts et d'efficacité attendues au second semestre 2024.

Perspectives délibérément plus prudentes : Les attentes pour 2024 ont été ajustées en raison de la persistance d'une forte volatilité et d'une prévisibilité limitée

Les tendances à long terme restent positives dans le secteur biopharmaceutique et des sciences de la vie Le groupe Sartorius Stedim Biotech a réalisé son ambition pour le premier semestre 2024 et enregistré une légère croissance du chiffre d'affaires visée et une solide rentabilité au 2e trimestre. La performance de l'entreprise s'est caractérisée par un environnement de marché toujours très difficile et volatil et présente des résultats exceptionnellement contrastés. Le portefeuille de consommables et l'activité avec les clients travaillant sur les thérapies cellulaires et géniques ont clairement stimulé la croissance. Dans le même temps, les clients ont fait preuve d'une frilosité prononcée et plus longue que prévu pour les commandes d'autres groupes de produits. En Chine, la dynamique de marché reste faible. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires du Groupe au cours des six premiers mois a enregistré une baisse modérée à taux de change constant1 de 1,2 % (déclaré : -2,0 % ; organique : -3,8 %2) pour s'établir à 1 373,2 millions d'euros. Ces chiffres tiennent compte de l'acquisition de Polyplus qui a contribué à la croissance à hauteur d'un peu moins de 3 points de pourcentage2. Sur une base trimestrielle, le chiffre d'affaires a augmenté de 4,7 % entre avril et juin. Compte tenu du déstockage avancé de la part des clients, les prises de commandes3 ont augmenté de 11,2 % taux de change constant (déclaré : 10,4%) et atteint 1 260,5millions d'euros pour le premier semestre, tandis que l'augmentation globale de la demande dans la gamme des consommables a encore été freinée par la réticence persistante à investir dans l'ensemble de l'industrie Prises de commandes et chiffres d'affaires en millions € 6 mois 2024 6 mois 2023 Δ en % Δ en % tc1 Chiffre d'affaires 1 373,2 1 401,8 -2,0 -1,2  EMEA4 574,5 551,4 4,2 4,4  Americas4 492,4 525,6 -6,3 -6,2  Asie|Pacifique4 306,4 324,9 -5,7 -2,4 Prises des commandes 1 260,5 1 142,3 10,4 11,2 1 Taux de change constant : Les chiffres indiqués à taux de change constant éliminent l'impact des fluctuations des taux de change en appliquant le même taux de change pour la période en cours et la période précédente. 2 Organique : Les chiffres de croissance organique excluent l'impact des fluctuations des taux de change et les changements dans le cadre de la consolidation. 3 Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues et réservées par contrat au cours de l'exercice considéré 4 Selon la localisation des clients La performance de l'activité des régions montre des résultats contrastés : Dans la région EMEA, qui constitue la part la plus importante du chiffre d'affaires total du groupe avec 42 %, les ventes ont augmenté de 4,4 % pour

Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Évolution des activités du groupe 4 atteindre 574,5 millions d'euros. L'activité de la région Amériques, qui représente environ 36 % des ventes du Groupe, a baissé de 6,2 % pour atteindre 492,4 millions d'euros au cours de la période de référence. Dans la région Asie | Pacifique, les ventes ont baissé de 2,4 % pour atteindre 306,4 millions d'euros, notamment en raison de la faiblesse persistante du marché en Chine. Cette région a représenté environ 22 % du chiffre d'affaires total du Groupe. (Sauf mention contraire, tous les taux de croissance des régions sont indiqués à taux de change constant.) Baisse du résultat net courant Sartorius Stedim Biotech utilise l'EBITDA, résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, comme indicateur clé de sa rentabilité. Afin de fournir une image exhaustive et transparente de la rentabilité récurrente du groupe, l'entreprise présente un résultat corrigé des éléments non récurrents (EBITDA courant). Au cours du premier semestre 2024, l'EBITDA courant a baissé pour s'établir à 387,3millions d'euros (soit -6,8% par rapport à la même période de l'année précédente), notamment en raison des effets de volume et de mix produits. La marge correspondante s'est maintenue à un niveau élevé de 28,2% (S1 2023 : 29,7). Rapprochement entre présentation retraitée et indicateur clé EBITDA en millions € 6 mois 2024 6 mois 2023 EBIT (résult opérationnel) 214,8 266,6 Éléments non récurrents 27,5 50,0 Dépreciation|amortissement 144,9 99,0 EBITDA courant 387,3 415,7 Éléments non récurrents en millions € 6 mois 2024 6 mois 2023 Projets de fusions et acquisitions|Coûts d'intégration -2,0 -11,1 Mesures structurelles -24,5 -35,4 Autres -1,0 -3,6 Groupe -27,5 -50,0 Le résultat opérationnel consolidé (EBIT) a diminué en conséquence de 19,4% à hauteur de 214,8millions d'euros (S1 2023 : 266,6millions d'euros). En plus des dépréciations et amortissements, ce chiffre englobe des éléments non récurrents pour un montant de 27,5millions d'euros (exercice précédent : -50,0 millions d'euros). Ces éléments non récurrents correspondent principalement à des dépenses liées aux dernières acquisitions, à divers projets du groupe et mesures de structuration. La marge d'EBIT s'est établie à 15,6% (S1 2023 : 19,0%) Le résultat financier s'est élevé à -72,1millions d'euros pour le premier semestre de 2024, contre 40,9millions d'euros à la même période durant l'exercice précédent. Il inclut un résultat sans effet sur la trésorerie de 1,0million d'euros correspondant principalement à l'évaluation à la date de clôture de l'exercice de la dette liée l'earn out en actions suite à l'acquisition de BIA Separations (S1 2023 : 65,4millions d'euros). Après correction de cet effet, la hausse des charges financières nettes restantes a été entre autres provoquée par l'accroissement de l'endettement dû aux toutes dernières acquisitions. Le résultat net attribuable aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. a diminué de 57,4% pour atteindre 104,0millions d'euros (S1 2023 : 244,2millions d'euros). Un taux d'imposition de 26% attendu pour

Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Évolution des activités du groupe 5 l'exercice complet a été appliqué (S1 2023 : 26%) pour calculer les charges fiscales intermédiaires. Rapporté au résultat déclaré avant impôts, le taux d'imposition s'est établi à 25,8% (exercice précédent : 20,5%) Résultat net courant normalisé Le résultat net courant normalisé après participations ne donnant pas le contrôle enregistre un recul de 31,8%, hauteur de 164,8millions d'euros, par rapport à l'exercice précédent. Ce chiffre est calculé par retraitement des éléments non récurrents et élimination des amortissements. Il est basé sur le résultat financier et le taux d'imposition normalisés. Le résultat net courant normalisé par action s'est élevé à 1,71€ (S1 2023 : 2,62€). en millions € 6 mois 2024 6 mois 2023 EBIT (Résultat opérationnel) 214,8 266,6 Éléments non récurrents 27,5 50,0 Amortissement|IFRS 3 58,7 33,7 Résultat financier normalisé1 -75,8 -23,5 Charge d'impôt normalisé (26%)2 -58,6 -85,0 Résultat net courant normalisé 166,7 241,9 Participations ne donnant pas le contrôle -1,9 -0,4 Résultat net courant normalisé après participations ne donnant pas le contrôle 164,8 241,5 Résultat net courant normalisé par action en € 1,71 2,62 1 Résultat financier hors ajustements de la juste valeur des instruments de couverture et effets de change liés aux activités de financement et variation de l'évaluation du passif d'earn-out 2 Impôt normalisé sur les bénéfices basé sur le résultat courant avant taxes et amortissements sans effet sur la trésorerie Flux de trésorerie opérationnels inférieurs à ceux de l'exercice précédent Le flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle au cours des six premiers mois de l'exercice en cours a chuté de 12,9% à hauteur de 271,7 millions d'euros, principalement en raison de la baisse des bénéfices et de l'augmentation des charges fiscales. Sur la base de facteurs de croissance essentiellement intacts sur les marchés finaux et de ses objectifs de croissance à moyen terme, Sartorius Stedim Biotech a poursuivi son programme d'investissement pour développer et diversifier ses capacités de production, bien que le rythme de mise en œuvre des différentes mesures ait été ralenti en raison d'une demande temporairement plus faible. Les sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement ont reculé de 27,7% pour se porter à 189,4millions d'euros pour la période observée. Le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires a progressé au cours du premier semestre 2024 pour atteindre 13,8 % contre 18,7 % un an plus tôt sur la même période. Comme il n'y a pas eu de dépenses liées aux acquisitions au premier semestre 2024, le flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement et aux acquisitions s'est également élevé à -189,4millions d'euros (S1 2023 : -284,6millions d'euros). Investissements en millions € sauf indications particuliéres 6 mois 2024 6 mois 2023 Chiffre d'affaires 1 373,2 1 401,8 Investissements 189,4 261,9 Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires 13,8 18,7

Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Évolution des activités du groupe 6 Robustesse du bilan et des indicateurs financiers Le total du bilan du groupe Sartorius Stedim Biotech a progressé de 338,8millions d'euros pour atteindre 8 068,9 millions d'euros, contre 7 730,1 millions d'euros au 31 décembre 2023. Cette augmentation est largement due à une hausse des actifs courants de 282,4 millions d'euros pour atteindre 1 697,6 millions d'euros, principalement due à l'augmentation de la trésorerie et équivalents de trésorerie suite à la levée de capitaux propres mise en oeuvre avec succès au début du mois de février 2024, qui a rapporté environ 1,2 milliard d'euros bruts au Groupe. Le fonds de roulement1 a été réduit en particulier en raison de la réduction prévue des stocks et s'élevait à 1 094,6 millions d'euros au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 1 176,1 millions d'euros). Les actifs non courants ont augmenté de 56,4 millions d'euros à 6 371,3 millions d'euros par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la poursuite du programme d'investissement. En raison de la levée de capitaux propres, ces derniers ont progressé au cours de la période considérée, pour atteindre 3 924,3 millions d'euros contre 2 673,8millions d'euros au 31 décembre 2023. Le ratio de capitaux propres, à savoir le rapport des capitaux propres sur le total bilan, a atteint un niveau très élevé de 48,6% (31 décembre 2023 : 34,6%). Au cours de la période considérée, l'endettement brut (engagements auprès des banques, emprunts auprès de la société mère Sartorius AG et de sa filiale Sartorius Finance B.V. et dettes de location) a diminué de 762,8 millions d'euros pour atteindre 2 919,0millions d'euros au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 3 681,8 millions d'euros) en raison du remboursement de passifs financiers. Quant à l'endettement net (à savoir l'endettement brut moins la trésorerie et équivalents de trésorerie), il est passé de 3 565,2millions d'euros au 31 décembre 2023 à 2 464,9 millions d'euros au 30 juin 2024. Le ratio d'endettement net par rapport à l'EBITDA courant a fortement diminué en s'établissant à 3,3 au 30 juin 2024, contre 4,5 à la fin de l'année 2023. Ce ratio correspond au rapport de l'endettement net sur l'EBITDA courant au cours des douze derniers mois, y compris la contribution pro forma des acquisitions pendant cette période. Ratio endettement net| EBITDA courant en millions d'euros sauf indications particulières 30 juin 2024 30 juin 2023 Endettement brut 2 919,0 1 358,5 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 454,1 110,0 Endettement net 2 464,9 1 248,5 EBITDA courant (12 mois) 757,0 1 030,1 + EBITDA courant pro forma (12 mois) 0,0 3,6 EBIDTA courant pro forma (12 mois) 757,0 1 033,8 Ratio endettement net| EBITDA courant 3,3 1,2 1 Somme des stocks et des créances clients

Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Évolution des activités du groupe 7 Ajustement des effectifs Au 30 juin 2024, le groupe Sartorius Stedim Biotech employait 10 382 collaborateurs dans le monde, contre 10 662 au 31 décembre 2023. Cette réduction est principalement imputable à l'expiration de contrats de travail à durée déterminée et à la fluctuation du personnel. Le nombre de collaborateurs dans la région EMEA a baissé de 2,1% pour s'établir à 7 140 personnes au premier semestre 2024, par rapport à fin décembre 2023. Au 30 juin 2024, Sartorius Stedim Biotech comptait 1 858 collaborateurs dans la région Amériques, soit une baisse de 4,4 % par rapport au 31 décembre 2023. L'Asie|Pacifique a vu ses effectifs diminuer de 2,7%, pour atteindre 1 384 collaborateurs.

Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Risques et opportunités 8 Risques et opportunités La situation des risques et opportunités du groupe Sartorius Stedim Biotech n'a pas fondamentalement évolué depuis la publication du rapport annuel 2023. Pour consulter la description détaillée des risques et opportunités, ainsi que le système de gestion des risques, veuillez par conséquent vous référer aux pages 50 et suiv. du Document d'Enregistrement Universel 2023.