Sartorius Stedim Biotech SA: Communiqué de mise à disposition de documents

Aubagne, 17 février 2023 Sartorius Stedim Biotech : Communiqué de mise à disposition de documents Le Document d‘Enregistrement Universel 2022 est désormais disponible sur : https://www.sartorius.com/en/company-fr/investor-relations-fr/sartorius-stedim-biotech-sa-investor-relations-fr/news-financial-publications Il comporte : - l’évolution des activités au cours de l’exercise 2022 et les objectifs pour 2023 du Groupe Sartorius Stedim Biotech - les états financiers consolidés au 31 décembre 2022 À propos de Sartorius Stedim Biotech Sartorius Stedim Biotech est un partenaire de premier plan de l’industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions intégrées, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basée à Aubagne, en France, la société Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d’un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d’activités par l’acquisition de technologies complémentaires. En 2022, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3.5 milliards d’euros, avec un effectif de quelque 12 000 personnes.

